Glasba

LUKA predstavlja pesem o nočnih vožnjah in občutku svobode

Ljubljana, 17. 03. 2026 17.24 pred eno minuto 2 min branja

Avtor:
Simon Vadnjal
LUKA

Slovenski pevec in avtor LUKA se z novim singlom predstavlja prvič kot samostojni izvajalec. Po obdobju delovanja v skupini Booom! stopa na svojo glasbeno pot in odpira novo poglavje, v katerem se posveča glasbi, ki mu je najbližje – iskrenemu kitarskemu zvoku in pripovednim pesmim.

Pesem je nastala v sodelovanju s producentom Kevinom Koradinom, s katerim sta začela spontano ustvarjati doma ob kitari in snemati prve demo posnetke. Prav ta pesem je bila ena prvih, ki sta jo dokončala skupaj.

LUKA predstavlja prvo samostojno pesem z naslovom Where It Ends.
FOTO: Arhiv izvajalca

Skladba je dobila tudi mednarodno priložnost. Med več kot 1000 prijavljenimi izvajalci se je Luka uvrstil med najboljših 40 v polfinale izbora Dreaming San Marino Song Contest, ki je del izbora za nastop na Evroviziji v San Marinu. Tam je bil LUKA zelo dobro sprejet, nastop pa mu je odprl vrata tudi do novih povezav in ponudb za sodelovanja z različnimi ustvarjalci italijanske in mednarodne glasbene scene.

Angleška različica skladbe, ki nosi naslov Where It Ends, ni tipično evrovizijska, saj gre za mešanico countryja, popa in rocka. Nastala ni z mislijo na tekmovanja, temveč kot iskrena zgodba o nočnih vožnjah, prijateljih in občutku svobode. 

Lovec Sanj je zgodba o nočnih vožnjah, prijateljih in občutku, da si mlad in neustavljiv. V pesmi se prepletata nostalgija in optimizem – govori o trenutkih, ki jih ne želiš preveč analizirati, ampak jih preprosto živeti.

"To je pesem o trenutkih, ko ne razmišljam kam me vodi pot, samo vozim, pojem in sem tam kjer želim biti," je o pesmi povedal LUKA.

Glasbeno skladba združuje elemente sodobnega countryja, popa in rocka. LUKA se predstavlja kot pevec s kitaro in iskrenim odrskim nastopom pri katerem se čutijo vplivi njegovih glasbenih vzornikov, kot so Morgan Wallen, The Eagles, Bruce Springsteen in drugi.

luka luka cvetičanin pesem pevec

