LUKA predstavlja pesem o nočnih vožnjah in občutku svobode

Pesem je nastala v sodelovanju s producentom Kevinom Koradinom , s katerim sta začela spontano ustvarjati doma ob kitari in snemati prve demo posnetke. Prav ta pesem je bila ena prvih, ki sta jo dokončala skupaj.

Skladba je dobila tudi mednarodno priložnost. Med več kot 1000 prijavljenimi izvajalci se je Luka uvrstil med najboljših 40 v polfinale izbora Dreaming San Marino Song Contest, ki je del izbora za nastop na Evroviziji v San Marinu. Tam je bil LUKA zelo dobro sprejet, nastop pa mu je odprl vrata tudi do novih povezav in ponudb za sodelovanja z različnimi ustvarjalci italijanske in mednarodne glasbene scene.

Angleška različica skladbe, ki nosi naslov Where It Ends, ni tipično evrovizijska, saj gre za mešanico countryja, popa in rocka. Nastala ni z mislijo na tekmovanja, temveč kot iskrena zgodba o nočnih vožnjah, prijateljih in občutku svobode.

Pesem o nočnih vožnjah in občutku svobode

Lovec Sanj je zgodba o nočnih vožnjah, prijateljih in občutku, da si mlad in neustavljiv. V pesmi se prepletata nostalgija in optimizem – govori o trenutkih, ki jih ne želiš preveč analizirati, ampak jih preprosto živeti.

"To je pesem o trenutkih, ko ne razmišljam kam me vodi pot, samo vozim, pojem in sem tam kjer želim biti," je o pesmi povedal LUKA.

Glasbeno skladba združuje elemente sodobnega countryja, popa in rocka. LUKA se predstavlja kot pevec s kitaro in iskrenim odrskim nastopom pri katerem se čutijo vplivi njegovih glasbenih vzornikov, kot so Morgan Wallen, The Eagles, Bruce Springsteen in drugi.