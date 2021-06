Luka Sešek je nov član Ansambla Saša Avsenika

Ansambel Saša Avsenika je obrnil nov list v svojem delovanju. Kot glavni vokalist se jim je pridružil Luka Sešek , slovenski javnosti bolje poznan kot pop pevec in igralec. Oktobra lani je namreč ansambel zaradi nestabilnih razmer na področju kulturne dejavnosti v času pandemije covida-19 zapustil dosedanji pevec Dejan Zupan . V ansamblu so začeli iskati novega pevca, zato se jim je na eni izmed vaj pridružil Luka – in "preskočila je iskrica" .

Sašo je dodal, da je bila želja po skupni zgodbi obojestranska: " Luka se nam je pridružil na spontani vaji in tako nam kot njemu se je zelo 'dopadlo' naše sodelovanje. Takoj smo začeli ustvarjati nove 'viže'. Vse se je lepo izšlo. Na vajah se je izkazalo, da Luku nov izziv v narodno-zabavni glasbi zelo leži." Sodelovanje je že obrodilo sadove, saj so ustvarili nov avtorski valček z naslovom Zdaj objemi me spet , ki si ga je Luka izbral kot najprimernejšega za to, da se predstavi občinstvu.

Sašo Avsenik, ki si je Luko najbolj zapomnil po njegovem sodelovanju v šovu Znan obraz ima svoj glas, je povedal, da je do sodelovanja privedla spodbuda skupnega prijatelja: "Za to, da se je med nama vzpostavila povezava, gredo zahvale Anžetu Langusu – Dagiju , s katerim sem družinsko povezan. On nas je spodbudil, da se povežemo in skupaj nekaj naredimo. Najprej je bilo mišljeno, da bo Luka z nami projektno nekaj zapel, a ker smo bili mi brez pevca, Luki pa je bilo pri nas tako 'fajn', smo se odločili, da bo v našem ansamblu ostal."

Nov član ansambla se v svoji novi vlogi odlično počuti, saj je obdan s talentiranimi glasbeniki, prvič pa je lahko zapel tudi v duetu. "Občutek v živo peti v ansamblu je nekaj neverjetnega, ko imaš na svoji desni klarinet in trobento, na svoji levi pa trio – bariton, kitaro in harmoniko – v tandemu s pevko. Prvič sem pel v duetu. Res nepopisni občutki, zato sem zelo hvaležen, da se je to zgodilo," je povedal Luka in dodal, da se zaveda, da stopa v velike čevlje: "Zelo veliko mi pomeni, da sem član tako legendarnega benda. To je velika čast, bolj slovenski ne moreš biti. Zelo sem vesel in počaščen. Velika odgovornost me čaka. To ni hec," je dejal Luka, čigar najljubša Avsenikova skladba je Le spomin, deklica.

In kako to, da je mladi pevec iz popularne glasbe prestopil v narodnozabavno? Luka pravi, da je glasba "ena sama", ne glede na žanr: "Od nekdaj sem govoril, da je glasba ena sama, ne glede na žanr. Ko sem se Avseniku bolj posvetil, sem videl, da je tukaj notri ogromno jazza, spevne muzike, akordov, ki jih slišimo tudi v svetovnih glasbenih pop uspešnicah. Ko se človek enkrat posveti in glasbo ne samo posluša, ampak jo tudi sliši, ugotovi, da ne gre samo za harmoniko in nekaj preprostega, ampak je v ozadju velika čarovnija."