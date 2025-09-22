Luka Sešek je za novo pesem moči združil z Nipketom

Luka Sešek, ki po Sloveniji in v tujini zadnja leta nastopa z Ansamblom Saše Avsenika, je izdal novo pesem z naslovom Največja napaka. Pri novi pop pesmi je moči tokrat združil z raperjem Nipketom.

"Jaz soul čutim že, odkar sem se rodil. To je muzika, ki je meni zelo blizu, sicer mi je dal Bog ta talent, da znam tudi druge stvari podajati in prodajati, ampak to je tisti ta pravi Luka in naj gre v svet," je dejal Luka Sešek.