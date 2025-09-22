Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Glasba

Luka Sešek je za novo pesem moči združil z Nipketom

Ljubljana, 22. 09. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 9 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Simon Vadnjal , E.K.
Komentarji
1

Luka Sešek, ki si zadnjih pet let koncertne odre deli z ekipo Ansambla Saše Avsenika, je začutil, da je zrel za nov zvok in povratek v pop vode. Kako raznolik je pri svojem petju, smo spoznali tudi v našem šovu Znan obraz ima svoj glas, za pesem Največja napaka pa je zdaj moči združil z Nipketom. Video v črno-beli tehniki je ekipa med drugim snemala tudi na reperjevem terenu v ljubljanskih Dravljah. Luka se je tam na lastne oči in ušesa prepričal, da je med draveljskimi bloki Nipke za lokalno mladino še vedno ta glavni, Boštjan pa pri Luki ceni predvsem izjemen vokal in odrsko prezenco.

Luka Sešek, ki po Sloveniji in v tujini zadnja leta nastopa z Ansamblom Saše Avsenika, je izdal novo pesem z naslovom Največja napaka. Pri novi pop pesmi je moči tokrat združil z raperjem Nipketom.

"Jaz soul čutim že, odkar sem se rodil. To je muzika, ki je meni zelo blizu, sicer mi je dal Bog ta talent, da znam tudi druge stvari podajati in prodajati, ampak to je tisti ta pravi Luka in naj gre v svet," je dejal Luka Sešek.

"Jaz sem svojo največjo, najljubšo napako naredil že pred nekaj leti in moram reči, da od takrat naprej vsak dan uživam v posledicah te napake," je priznal Nipke.

Luka Sešek Nipke Pesem Največja napaka
Naslednji članek

Prljavo Kazalište čaka največji koncert v Sloveniji doslej

Naslednji članek

To sta sladici, s katerima bo jesen slajša

SORODNI ČLANKI

Nipke že vrsto let ambasador Slovenskega društva Hospic

Znani Slovenci so se ob koncu šolskega leta združili za dober namen

Skupina Mi2 kljub dežju v Planici poskrbela za izjemno vzdušje

Dan državnosti znanim obrazom pomeni veliko: Ponosni smo, da smo Slovenci

Skupina Fehtarji, Saša Lešnjek in Luka Sešek s harmoniko obiskali Luko Dončića

Kako dobro se Luka Sešek znajde v narodnozabavnih vodah?

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
22. 09. 2025 20.36
zelo ok komad. Oba kul fanta in to je to.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256