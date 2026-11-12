Luka Sešek stopil na samostojno pot in izdal novo pesem

Luka Sešek predstavlja novo skladbo Ti si dokaz, da obstaja Bog, ki je nastala ob prav posebni priložnosti, julijski poroki njegovega srednjega brata Mihe in njegove izbranke Tare. Čeprav pesem govori o ljubezni med dvema človekoma, je njen navdih nekoliko drugačen: veselje ob sreči nekoga, ki ti veliko pomeni.
Luka je želel bratu podariti nekaj osebnega in z glasbo povedati tisto, kar je včasih težko izraziti z besedami. "Dolgo sem razmišljal, o čem naj pišem in kaj mu želim sporočiti. Bolj ko sem razmišljal, globlje sem tonil. Potem pa je zmagala prvinska emocija. Njegova sreča me osrečuje. To je to," je povedal pevec.
Osebna zgodba, iz katere je nastala skladba, je dobila svoje nadaljevanje tudi v videospotu. Glavno vlogo v njem prevzameta mladoporočenca, avtentični posnetki njunega poročnega dne pa brez igralcev in režiranih prizorov pripovedujejo zgodbo, ki je pesem navdihnila.
V letu 2027 Luka načrtuje izid novega albuma, o katerem za zdaj še ne želi razkriti preveč. Napoveduje zvočno podobo, za katero verjame, da bo na slovenskem glasbenem prostoru nekaj novega. "Doma so mi večkrat govorili: 'Dejanja, Luka, dejanja. Ne besede.' Tega se bom držal. Več povem, ko dejanja pridejo na površje," je dodal.
Zadnje leto je prineslo tudi pomemben premik v njegovem odnosu do sebe in lastnega ustvarjanja. "Želim biti srečen in s svojo glasbo osrečevati druge. Pišem pesmi, besedila, se izražam. Imam se rad. To je glavna sprememba," je sklenil. Ob tem želi ostati zvest svoji ustvarjalni viziji: raznoliki, sodobni pop glasbi, ki v ospredje postavlja njegov vokal in slovenski jezik. "Vsak, ki me pozna, ve, da žanrsko nisem omejen. Zvok gradimo okoli mojega vokala, to je glavno. Želim si ustvarjati glasbo, ki ne bo ujeta v okvirje, da bo lahko vsak našel košček zase," je dodal.
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