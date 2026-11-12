Luka Sešek stopil na samostojno pot in izdal novo pesem

Luka Sešek predstavlja novo skladbo Ti si dokaz, da obstaja Bog, ki je nastala ob prav posebni priložnosti, julijski poroki njegovega srednjega brata Mihe in njegove izbranke Tare. Čeprav pesem govori o ljubezni med dvema človekoma, je njen navdih nekoliko drugačen: veselje ob sreči nekoga, ki ti veliko pomeni.

Luka je želel bratu podariti nekaj osebnega in z glasbo povedati tisto, kar je včasih težko izraziti z besedami. "Dolgo sem razmišljal, o čem naj pišem in kaj mu želim sporočiti. Bolj ko sem razmišljal, globlje sem tonil. Potem pa je zmagala prvinska emocija. Njegova sreča me osrečuje. To je to," je povedal pevec.