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Glasba

Luka Sešek stopil na samostojno pot in izdal novo pesem

Ljubljana, 12. 11. 2026 09.59 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Luka Sešek

Luka Sešek je pred kratkim presenetil z odločitvijo, da se poslovi od Ansambla Saša Avsenika in se poda na samostojno glasbeno pot. Zdaj predstavlja prvi korak na svoji novi poti. To je pesem Ti si dokaz, da obstaja Bog, ki je poročno darilo – nastala je po navdihu bratske ljubezni, julija, ob poroki njegovega brata Miha in njegove izbranke Tare.

Luka Sešek predstavlja novo skladbo Ti si dokaz, da obstaja Bog, ki je nastala ob prav posebni priložnosti, julijski poroki njegovega srednjega brata Mihe in njegove izbranke Tare. Čeprav pesem govori o ljubezni med dvema človekoma, je njen navdih nekoliko drugačen: veselje ob sreči nekoga, ki ti veliko pomeni.

Luka je želel bratu podariti nekaj osebnega in z glasbo povedati tisto, kar je včasih težko izraziti z besedami. "Dolgo sem razmišljal, o čem naj pišem in kaj mu želim sporočiti. Bolj ko sem razmišljal, globlje sem tonil. Potem pa je zmagala prvinska emocija. Njegova sreča me osrečuje. To je to," je povedal pevec.

Osebna zgodba, iz katere je nastala skladba, je dobila svoje nadaljevanje tudi v videospotu. Glavno vlogo v njem prevzameta mladoporočenca, avtentični posnetki njunega poročnega dne pa brez igralcev in režiranih prizorov pripovedujejo zgodbo, ki je pesem navdihnila.

Preberi še Ansambel Saše Avsenika Luki Sešku: Veliko sreče na novi glasbeni poti

V letu 2027 Luka načrtuje izid novega albuma, o katerem za zdaj še ne želi razkriti preveč. Napoveduje zvočno podobo, za katero verjame, da bo na slovenskem glasbenem prostoru nekaj novega. "Doma so mi večkrat govorili: 'Dejanja, Luka, dejanja. Ne besede.' Tega se bom držal. Več povem, ko dejanja pridejo na površje," je dodal.

Zadnje leto je prineslo tudi pomemben premik v njegovem odnosu do sebe in lastnega ustvarjanja. "Želim biti srečen in s svojo glasbo osrečevati druge. Pišem pesmi, besedila, se izražam. Imam se rad. To je glavna sprememba," je sklenil. Ob tem želi ostati zvest svoji ustvarjalni viziji: raznoliki, sodobni pop glasbi, ki v ospredje postavlja njegov vokal in slovenski jezik. "Vsak, ki me pozna, ve, da žanrsko nisem omejen. Zvok gradimo okoli mojega vokala, to je glavno. Želim si ustvarjati glasbo, ki ne bo ujeta v okvirje, da bo lahko vsak našel košček zase," je dodal.

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Luka Sešek pesem poroka ljubezen

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KOMENTARJI1

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JaBas
12. 11. 2026 11.09
tip dejansko nima slabega glasu...komad je pofl, ampak ajde, verjetno se najde nekdo, ki mu je tole všeč je pa ekstremno antipatičen, ne vem, zakaj se je treba tako ven metat pa obnašat tako blesavo. Če samo to popravi bo 50% bolje vse skup izpadlo
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0 0
Slash
12. 11. 2026 10.58
Kaki lepotan😍
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+1
1 0
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