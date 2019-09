Luka Šulić napoveduje izid prvega samostojnega albuma

Luka Šulić, znan po virtuoznem ustvarjanju v svetovno znani zasedbi 2CELLOS, tokrat predstavlja izid prvega samostojnega albuma The Four Seasons, v katerem je obdelal Vivaldijeve mojstrovine, prirejene za violončelo.

Luka Šulić se po sedmih letih glasbenega ustvarjanja in koncertnih nastopov kot član 2CELLOS vrača k svojim koreninam v klasični glasbi s prvim samostojnim albumom The Four Seasons. Diplomiranec londonske Kraljeve glasbene akademije in prejemnik številnih prestižnih nagrad je za prvo samostojno ploščo izbral najuspešnejšo in največkrat predvajano glasbo v njeni zgodovini. Šulićeva izvedba vseh štirih najbolj znanih baročnih stavkov je prva, ki je prirejena za solista violončela.

Luka Šulić napoveduje nov samostojni album. FOTO: Menart Records

“Vivaldijevo mojstrovino Štirje letni časi imam rad že od malih nog in že od nekdaj sem jo želel odigrati na violončelo,” je povedal Luka, ki se tudi tokrat ni ustrašil obdelave svetovno znane glasbene mojstrovine in ji dodal popolnoma novo zgodbo, prirejeno le za solista violončela. “Štirje letni časi so zelo zahtevni za violino, kaj šele za violončelo. Za mano je zelo dolgo in kar težko ustvarjalno obdobje,” je povedal glasbenik in dodal:“Da so vsi štirje slavni Vivaldijevi koncerti zveneli, kot sem si zamislil, sem potreboval dobri dve leti priprav za celoten aranžma, korak za korakom, stavek za stavkom. Upam, da bodo poslušalci občutili enako vznemirjenost, kot sem jo jaz med ustvarjanjem albuma z ikonskimi Vivaldijevimi deli na violončelu, prvič v glasbeni zgodovini.”

Šulićeva izvedba vseh štirih najbolj znanih baročnih stavkov je prva v zgodovini, ki je prirejena za solista violončela. FOTO: Profimedia