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Glasba

Luka Šulić navdušil na Ptuju

Ptuj, 26. 07. 2026 20.42 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Luka Šulić

Svet ga pozna kot izjemnega glasbenega virtuoza, nekoč uigranega v duetu 2Cellos, domača Štajerska pa ga je sprejela kot domačina. Fanta, ki so ga sosedje skozi okna poslušali vaditi violončelo. Luka Šulić je na odru festivala Arsana predstavil svoj album in priznal, da koncerti doma prinesejo največ treme pa tudi čustev.

V sklopu Festivala Arsana je na Ptuju nastopil svetovno priznani violončelist Luka Šulić, ki je občinstvu pripravil večer virtuozne glasbe. Šulić, ki je svetovno slavo dosegel kot soustanovitelj dua 2Cellos, je na koncertu predstavil svoj aktualni glasbeni projekt, v katerem prepleta klasično glasbo s sodobnimi aranžmaji.

Da je doma vedno najlepše nastopati, ni le fraza. To dobro ve Šulić, ki je po številnih svetovnih razprodanih arenah tokrat stopil na domač oder in prvič predstavil lastno glasbo. "Najlepše je doma, najlepše je tu pred domačo publiko," nam je zaupal.

Kaj so o glasbenem zvezdniku povedali tisti, ki ga poznajo od malih nog? Preverite v prispevku.

Festival Arsana Luka Šulić 2Cellos nastop

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