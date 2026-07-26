Luka Šulić navdušil na Ptuju

V sklopu Festivala Arsana je na Ptuju nastopil svetovno priznani violončelist Luka Šulić, ki je občinstvu pripravil večer virtuozne glasbe. Šulić, ki je svetovno slavo dosegel kot soustanovitelj dua 2Cellos, je na koncertu predstavil svoj aktualni glasbeni projekt, v katerem prepleta klasično glasbo s sodobnimi aranžmaji.

Da je doma vedno najlepše nastopati, ni le fraza. To dobro ve Šulić, ki je po številnih svetovnih razprodanih arenah tokrat stopil na domač oder in prvič predstavil lastno glasbo. "Najlepše je doma, najlepše je tu pred domačo publiko," nam je zaupal.

Kaj so o glasbenem zvezdniku povedali tisti, ki ga poznajo od malih nog? Preverite v prispevku.