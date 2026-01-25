Naslovnica
Glasba

Luksemburg bo na Evroviziji zastopala Slovenka

25. 01. 2026

Avtor:
E.M.
Eva Marija

Evrovizija bo tako kljub bojkotu naše države obarvana v slovenske barve. Luksemburg bo namreč zastopala Eva Marija, glasbenica slovenskih korenin, ki je mednarodno strokovno žirijo in gledalce prepričala s pesmijo Mother Nature. Hčerka staršev iz Ljubljane in Prekmurja je navdušila tako strokovne žirije kot gledalce.

V Luksemburgu se je odvil nacionalni izbor Luxembourg Song Contest 2026, na katerem je država izbrala predstavnika za prihajajočo Evrovizijo, ki bo maja potekala na Dunaju. Zmago je slavila Slovenka Eva Marija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eva Marija Puc je prepričala s skladbo Mother Nature, za katero je glasbo in besedilo napisala skupaj s švedsko pevko Mario Broberg in Dancema Julie Aagaard in Thomasom Stengaardom. Po poročanju portala OGAE Slovenija je bila zmagovalka tako strokovne žirije (94 točk), kot tudi telefonskega glasovanja, kjer je osvojila kar 128 točk, in s tem več kot prepričljivo zmagala.

Eva Marija je hčerka staršev iz Ljubljane in Prekmurja, rojena je bila v Luksemburgu, kamor sta se njena starša zaradi zaposlitve v evropskih institucijah preselila že pred njenim rojstvom. Ima slovenski in luksemburški potni list ter živi med Luksemburgom in Veliko Britanijo, kjer trenutno študira, še poročajo na portalu OGAE Slovenija.

Preberi še V finalu luksemburškega izbora za nastop na Evroviziji pevka slovenskih korenin

Po pevkinih besedah pesem Mother Nature naravo uporablja kot simbol upanja, svobode in trdnosti. "Pesem poziva k ponovni povezavi z notranjim otrokom in osvoboditvi strahov," je dodala. Ne le pevka, Slovenka je tudi violinistka, študirala pa je tudi klavir in bas kitaro. Evrovizija bo tako kljub bojkotu naše države obarvana v slovenske barve. 

Za evrovizijsko vstopnico se bori še ena Slovenka, in sicer pevka Zevin, ki bo svojo srečo preizkusila pri sosedih Hrvatih. Trenutno ji stavnice obetajo visoko drugo mesto, razplet izbora Dora 2026 bo znan prihodnji mesec.

Luksemburg Evrovizija eva marija eva puc

