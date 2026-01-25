Luksemburg bo na Evroviziji zastopala Slovenka

V Luksemburgu se je odvil nacionalni izbor Luxembourg Song Contest 2026, na katerem je država izbrala predstavnika za prihajajočo Evrovizijo, ki bo maja potekala na Dunaju. Zmago je slavila Slovenka Eva Marija .

Eva Marija Puc je prepričala s skladbo Mother Nature, za katero je glasbo in besedilo napisala skupaj s švedsko pevko Mario Broberg in Dancema Julie Aagaard in Thomasom Stengaardom. Po poročanju portala OGAE Slovenija je bila zmagovalka tako strokovne žirije (94 točk), kot tudi telefonskega glasovanja, kjer je osvojila kar 128 točk, in s tem več kot prepričljivo zmagala.

Eva Marija je hčerka staršev iz Ljubljane in Prekmurja, rojena je bila v Luksemburgu, kamor sta se njena starša zaradi zaposlitve v evropskih institucijah preselila že pred njenim rojstvom. Ima slovenski in luksemburški potni list ter živi med Luksemburgom in Veliko Britanijo, kjer trenutno študira, še poročajo na portalu OGAE Slovenija.