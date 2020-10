Lumberjacki slepo ujeti v poželenju?

"Disko ljubav je enostavna prispodoba, s katero se lahko poistoveti vsak, saj brez olepšav in hrepenenja po romantiki izraža slepo ujetost v poželenje," o novi pesmi pove pevec Rok Ahačevčič . Skladba je nastala v času karantene, ko so fantje spali v avtodomu, na dvorišču njihovega producenta Dejana Radičevića , ki se je podpisal tudi pod aranžma. "Zahvaljujemo se mu, da nam je nesebicno posodil elektriko, da nas ob večerih ni zeblo," so se mu duhovito zahvalili.

V pesmiDisko ljubav, ste se vrnili v 70. leta ali samo iščete malce dobrega starega disko razvedrila v negotovih časih?

Radi se vračamo v čase, ko smo se imeli lepo, smo bili sproščeni in smo svet doživljali malo drugače. Nočemo biti zagrenjeni in negativni, ker vemo, da je ogromno ljudem slabše kot nam v dani situaciji. Je pa res, da nismo občutili na svoji koži pravega diska 70. let, zato ga lahko poskusimo s svojo energijo le poustvariti oz. podoživeti. Se nam zdi, da nam kar gre (smeh).



Medtem, ko živimo v dobi internetnih ljubezni in zmenkov prek mobilnih naprav, vi govorite o "slepi ujetosti v poželenje". Se to še dogaja?

Kar se tiče slepe ujetosti v poželenje, seveda - samo treba je stopiti iz stanovanja, kar je danes recimo, neodgovorno, iti med ljudi in si dovoliti začutiti drug drugega, potem se zgodijo tudi take stvari. Dejstvo pa je, da se tudi ta slepa ujetost v poželenje spreminja in prilagaja času. Morda pa se jo da začutiti tudi prek telefona in socialnih omrežij. Stvar vsakega posameznika.

Album bo imel naslovPrepovedane stvari,trenutno je marsikaj prepovedanega. Kaj imate v mislih vi?

Nismo mislili na korono in se nočemo omejevati z dano situacijo. Želimo si, da je naša glasba brezčasna in da ne deli ljudi, pač pa jih združuje. Tako, da se na plošči dotikamo stvari, ki so v splošnem morda "prepovedane", a jih vsak posameznik kdaj naredi, začuti. Pa ne zakonsko, pač pa bolj moralno. Gre za doživljanje sveta iz našega pogleda v našem življenjskem obdobju. Kaj več pa povemo ob predstavitvi celotne plošče.