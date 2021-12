Lusterdam napisali ljubezensko izpoved črnooki ženski

Lusterdam je slovenski band, ki ga sestavljajo sami filmarji. Nastal je v zakulisju slovenske videoprodukcije, njegova gonilna sila pa je Hieronim Vilar, glavni pisec in vokalist banda. Skupina je pred tremi leti glasbeno-kritično srenjo in širše občinstvo nagovorila ter pritegnila z albumom Lepo mi godrnjaš, iz katerega so predstavili skladbe Lepo mi godrnjaš, Mesec, Moram, Sonce, Bele miši in tihi hit S kolesom sem prišel, ki ni nikoli izšel kot uradni single. Ko so člani zasedbe v svet poslali skladbe iz prvenca, so začeli ustvarjati nove, zrelejše. Prva med njimi, Tam drevesa rastejo počasi, je izšla v začetku leta 2020 in v istem letu postala tudi tretja najbolj predvajana skladba na Valu 202. Zatišje, ki je sledilo, je bilo zgolj navidezno, saj so Lusterdam v vmesnem času svoje skladbe, tiste starejše in tiste, ki bodo v uradni studijski različici zaživele v prihodnosti, predrugačili in jih v intimni atmosferi predstavili letos aprila na akustičnem koncertu.