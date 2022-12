Lusterdam predstavljajo ekranizacijo skladbe Suši

Lusterdam predstavljajo videospot za svojo nedavno izdano skladbo Suši. V videospotu spremljamo priprave na večer, ki ga ni bilo. Ker že skladba sama opeva ljubezen, vse od prvotne, čustvene reakcije, upanja in pričakovanja do razočaranja in bolečine ob zavrnitvi, tej premisi sledi tudi zgodba, predstavljena v videospotu.

Glavnega junaka zgodbe spremljamo na dan pred večerom; vidimo ga pri tistih opravilih, ki so očem navadno skrite, in pri tistih pripravah, ki se jih opazi. Njegovo izpostavljeno srce je slutiti v ozadju in njegov utrip pride v ospredje ob koncu.

icon-expand Lusterdam FOTO: Jernej Kokol

Hieronim Vilar, glavni pisec in vokalist banda Lusterdam, je tokrat poskrbel za vse – od skladbe do vseh aspektov videospota, ki jo spremlja (idejna zasnova, scenarij, režija ...). Lusterdam so leta 2018 občinstvo pritegnili s prvencem Lepo mi godrnjaš, na katerem so predstavili skladbe Lepo mi godrnjaš, Mesec, Moram, Sonce in Bele miši. Pred dvema letoma so začeli ustvarjati nove, zrelejše skladbe, ki pa se še vedno vrtijo večinoma okoli – ljubezni.

icon-expand Lusterdam predstavljajo videospot za pesem Suši FOTO: Arhiv izvajalca