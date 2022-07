Mabel se od včeraj zvečer posluša lažje kot prej

Solidnih songov ne manjka. A krepko pred prvim celovitim vtisom je treba izdati, da mlajša hči slovite pevke Neneh Cherry in angleškega producenta Camerona McVeyja (Sugababes, All Saints, Massive Attack) tudi na svojem drugem albumu vztraja pri nabritem in spoliranem power popu. A album About Last Night v tem žanrskem segmentu dejansko ni (več) eden od mnogih. Zato tudi njegov instanten uspeh ne čudi. Postpandemičen okus se je v primerjavi s poprejšnjim brezosebnim šponanjem lahkotnih popevčic z obveznim dekliškim petjem malenkost spremenil. V resnici se bolj in bolj prilagaja. Trend se nepovratno bliža zmerni ali pač malček umirjeni disco(idni) sredini. Zato About Last Night kot ritmično manj agresiven v senci pušča najbolj izpostavljene postulate v Britaniji in/ali na Švedskem produkcijsko polikane plesne hite, ki so vreli zadnjo petletko. V mislih imam glorije Joela Corryja, Regarda, Charli XCX, Raye, Clean Bandit, Jaxa Jonesa in številnih drugih. Pri čemer v ta nabor še kako sodi Mabelin albumski prvenec High Expectations (2019). Produkcijski komplet producenta SG Lewisa in Mabeline kolegice Raye, to je song Let Them Know, je prvi izpostavljen in obenem najbolj zrel primer prej orisane stilistične mini transformacije. Shy in Good Luck, ki vključuje tudi hkratna nastopa gostujočih Jaxa Jonesa in dua švedskega Galantis, sta izdatno posuta s prikupnimi zvončakstimi ali bražilnimi efekti, ki najprej niso tuji mehki trap(ovski) pregibnosti. Poleg gotovega bodočega hita Crying On The Dance Floor in aktualnega Overthinking še posebej zdravo odzvanja kompozicija Let Love Go. Najsi bo lahkotnost vrhunske ultrakomercialne dance pop brezbrižnosti za glasbeno občutljiva ušesa še naprej za kanec preveč naporna, pa kot pribito drži, da se Mabel po novem posluša bistveno lažje kot kadar koli prej. Moda, predstavljena na albumu About Last Night – prvi teden na 2. mestu britanske lestvice – je tista, ki bo prevladala.

Ocena: 4