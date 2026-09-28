Mabel skrivaj postala mama: Nosečnost uspešno skrivala devet mesecev

Britanska pevka Mabel je razkrila, da je postala mama. 30-letna glasbenica je svojega prvega otroka dobila z možem Preyejem Crooksom , nosečnost pa uspešno skrivala vse do poroda. Po devetih mesecih je zdaj napočil čas, da je veselo novico delila tudi z radovedno javnostjo in svojimi oboževalci.

Pod objavo so se nemudoma vsule številne čestitke prijateljev in oboževalcev. Med njimi je bila tudi pevka Ella Eyre , ki je zapisala: "Velike čestitke!" Pod objavo pa je navdušil seveda tudi njen mož s komentarjem: "Moji dve superzvezdnici."

Zvezdnica je na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, ki v nekaj minutah razkrije mesece, ki jih je do zdaj skrbno skrivala pred javnostjo. V njem je mogoče videti njen nosečniški trebuh, posnetke ultrazvoka, priprave na prihod otroka, praznovanje ob prihodu dojenčka, pa tudi trenutke iz porodnišnice in prve dni z novorojenčkom.

Čeprav je pevka s posnetkom razkrila veliko, pa nekaterih podrobnosti še vedno ni želela deliti. Ime otroka tako še ni znano, prav tako ni izrecno potrdila njegovega spola. V enem od kadrov je sicer mogoče opaziti rožnato odejico, vendar to samo po sebi ni dovolj, da bi lahko zanesljivo sklepali, da je Mabel rodila deklico.

Mabel in Preye sta se julija lani poročila v Londonu po več letih razmerja. Slovesnost sta organizirala v muzeju Victoria and Albert v Chelseaju, ki sta ga najela za praznovanje, ki se ga je udeležilo približno 150 gostov. "Sprva je bilo precej intimno – večerjo sta začela s svojimi najbližjimi prijatelji in družinskimi člani. Kasneje je prišlo še več njunih bližnjih, da bi skupaj praznovali ta dan. Vsi so se imeli odlično, Mabel in Preye pa sta bila videti zelo zaljubljena," je vir povedal za ta časopis.

Par se je zaročil novembra 2024. Preye je sin nekdanjega nogometaša Tottenhama Gartha Crooksa, Mabel pa priznane pevke Neneh Cherry.