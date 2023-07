Machine Gun Kelly udaril oboževalca v občinstvu: Uresničujem sanje

"Pravkar sem prišel iz Mehike zaradi tebe, udari me v obraz," je pisalo na listu oboževalca pevca Machine Gun Kellyja , ki je bil v prvi vrsti na pevčevem nedavnem koncertu. "Zakaj hočeš, da te tako močno udarim v obraz?" je Kelly vprašal oboževalca. Ko mu je oboževalec povedal, da ga ima rad, je rekel: "Imam prstane, stari. To bo bolelo."

Dodal je: "Ne vem, tako ali tako ni dobro zame. Ne vem, ali bom to naredil, bom razmislil." Vendar se je pevec kljub izraženemu dvomu spustil med občinstvo in ga udaril v obraz. Posnetek je delil na svojem Instagram profilu in mu dodal pripis: "Uresničujem sanje" .

Oboževalec, ki ga je udaril, je Marcos Cid de la Paz, ki je prav tako na družbenem omrežju delil video in se celo glasbeniku zahvalil, da mu je uresničil željo."Fant bo jutri vložil tožbo in kupil Mehiko," pa se je glasil eden izmed komentarjev pod posnetkom, spet nekdo drug pa se je pošalil: "Najprej je imel nasmeh na obrazu, po udarcu pa je izgubil vse zobe." Med komentatorji pa so bili tudi tisti, ki fantove želje in pevčeve geste niso videli kot žaljivke, temveč dogodek, ki si ga bo zapomnil do konca življenja. Eden teh je zapisal: "O tem bo pripovedoval svojim vnukom."