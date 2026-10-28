Macklemore na turneji z naslovom Free Palestine

Macklemore je ponedeljkov koncert v irski prestolnici začel z ognjevitim govorom, v katerem je izrazil svojo javno podporo Palestini. Kot je dejal uvodoma, sta bili pred šestimi tedni dve besedi. "Dve besedi sta bili vse, kar je bilo potrebno. Dve besedi, ki izhajata iz ljubezni in osvoboditve. Nista usmerjeni proti nikomur, ne povzročata razdora. Nista poziv k sovraštvu. Ampak sta poziv k priznanju naše skupne človeškosti. Svobodna Palestina. Rekel sem: Svobodna Palestina! Enako, kar želim za vse nas: svobodo, dostojanstvo, pravico do obstoja brez strahu. Da lahko vzgajamo svoje otroke v domovih, v katerih smo odraščali mi, in da nam ni treba dokazovati naše človečnosti preostalemu svetu," je ob vzklikih množice povedal z grammjem nagrajeni glasbenik.

Macklemore FOTO: Profimedia

Kot je dodal, sta njegovi besedi postali bolj sporni kot trpljenje, zaradi katerega so bile potrebne. "Zato smo nocoj tukaj. Skozi zgodovino je glasba ljudem ponujala prostor za upor. Da se združimo kot skupnost, da delimo svojo žalost, da delimo svoje zgodbe, da nas vodi srce, da mobiliziramo ljudi s frekvenco ljubezni," je še bilo slišati z odra razprodanega koncerta v dublinski dvorani 3Arena. Ameriškemu raperju so se na odru v Dublinu pridružile številne irske zvezde, med njimi pevec Hozier, rap trio Kneecap in igralec Liam Cunningham. Med drugimi znanimi gosti je bila tudi folk skupina Beoga, ki se je umaknila s Sheeranove turneje Loop. Preko videoposnetka se je oglasil tudi hollywoodski igralec Mark Ruffalo.

Naslednji koncert v okviru turneje Free Palestine bo 29. oktobra v pariški Accor Areni, turneja pa se bo zaključila 30. oktobra v londonski OVO Areni Wembley. Ves izkupiček koncertov bodo namenili številnim organizacijam, ki Palestincem nudijo zdravstveno oskrbo, humanitarno pomoč, izobraževanje, podporo skupnosti in zagovorništvo. Glasbenik, znan po uspešnicah, kot sta Thrift Shop in Same Love, je že prej sporočil, da so bile vstopnice za koncerte razprodane takoj, ko so bile prejšnji mesec na prodaj.