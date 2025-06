Macy Gray: Dončić je kralj, lahko bi bil predsednik

Ameriška soul pevka Macy Gray je že nekajkrat nastopila v Sloveniji, tokrat pa je v razprodanem Kinu Šiška obeležila 25-letnico prvenca On How Life Is. Po koncertu smo jo povabili na kratek pogovor, poln iskrivih prebliskov.

Če začnemo s čudnim prvim vprašanjem, menda včasih niste marali novinarjev in intervjujev, kako vam gre zdaj zdaj v tem smislu?

Na začetkih mi to res ni bilo prav všeč, nato sem spoznala, da je to pač del posla in sem se v tem pogledu popravila (smeh).

Vas kdo kliče Natalie ali Renee ali ste preprosto Macy, za ljudi okoli sebe?

Ne, večina moje družine me kliče Nat, mama me kliče Natalie, nikoli Macy. Večina ljudi me kliče Natalie, otroki me kličejo mama. V bistvu me mala skupina ljudi kliče Macy. Poleg oboževalcev, seveda.

Soul pevka Macy Gray je nastopila pred razprodanim Kinom Šiška. FOTO: B.T. icon-expand

Vaš glas vas je vedno definiral – v otroštvu so vas zaradi njega zasmehovali, a ko ste postali slavni, je ta postal instantno prepoznaven, kot npr. glasova Janis Joplin ali Amy Winehouse. Torej kot prekletstvo in blagoslov v enem, kako to vidite?

Res je, da ko sem odraščala, se je veliko otrok iz mene norčevalo, zaradi česar sem preprosto utihnila, raje nisem govorila, ker je to izzvalo smeh in sem se raje držala zase. A menim, da če si pozoren glede sebe, potem vidiš, da so tiste stvari, ki se zdijo čudne ali posebne, prav stvari, s katerimi izstopaš in s katerimi boš lahko kaj zaslužil. Če seveda to dopustiš, a veliko ljudi tega ne razume. A sem dokazala, da to lahko izkoristiš v svoj prid.

Kaj je bila torej za vas točka preloma v tem smislu?

Vsekakor glasba, mama me je vlačila po urah klavirja, kar sem sovražila vsako minuto (smeh), a sem morala, potem pa sem počasi začela pisati pesmi, imela sem jih polno glavo. Potem sem jih komu zapela, imela sem demo posnetke. Sošolec jih je slišal in me povabil s svojo jazz zasedbo, pravzaprav sem imela srečo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako se počutite dandanes, kam se uvrščate med pevkami kot so Adele, Taylor Swift, Billie Eillish, Beyonce in podobne, ki so na glasbenih lestvicah?

Zanimivi časi. Od njih sem precej starejša. Ko sem odraščala, je bil popularen reggae, jazz, Herbie Hancock je imel pesem št. 1 brez enega vokala (Rock It), močna sta bila rock in heavy metal, uveljavljal se je hip-hop. Veliki so bili Prince, Madonna, Michael Jackson, hkrati je bila prisotna Metallica, ki je udarila na "mainstream" lestvice. Bilo je drugačno vesolje z raznovrstno glasbo in veliko prostora za izvajalce, ki so želeli poskusiti kaj novega. Zdaj pa glasba ni več toliko odprta, a ne gre za oboževalce, bolj za industrijo samo. Ki je šla navzdol, seveda brez zamere do vseh imen, ki jim gre dobro.

Seveda pa smo tudi v času UI, ko človeški faktor in doprinos h glasbi vedno bolj kopnita, kar pa menite o tem

Mislim, da je napaka UI, da če imate računalniško ustvarjenega izvajalca, ki je pametnejši kot založba, potem ne boste več potrebovali ljudi, ki delajo glasbo. Računalnik vse naredi sam in ne potrebuje nikogar. Včeraj sem šla na ChatGPT in sem ga povprašala, kako naj predstavim svoj novi album. Pa mi je dal dolg seznam, kaj vse lahko naredim, obenem pa me natanko pozna, kaj sem naredila do zdaj, česa sem sposobna. Menim, da če se boste naslanjali na UI, da bo to imelo povratni učinek. Iskreno menim, da bo to ubilo glasbeno industrijo, obenem pa je to prihodnost, ki je ni mogoče ustaviti.

V letošnjem letu obeležuje 25. obletnico prvenca On How Life Is. FOTO: B.T. icon-expand

Kdaj ste se v življenju počutil na vrhu sveta, na začetku, ko ste dosegli velik uspeh, ali morda zdaj, ko ste starejši, modrejši, bolj izkušeni?

Ko si novinec in ti uspe, ko prvič veliko zaslužiš, te vsi tapkajo po rami, je super občutek, ki bi ga moral vsak doživeti. Vsak bi si to zaslužil.

Katera je najboljša lekcija, ki ste se je naučili v dobrem četrt stoletja svoje kariere?

Veliko lekcij sem se naučila, veliko o človečnosti, o ljudeh. Ugotovila sem, da oboževalce, ki me obožujejo, potrebujem bolj kot oni potrebujejo mene. Saj odločajo, kako dobro ti gre, kako si prepoznaven, koliko zaslužiš, vse to. Kako ti gre v življenju, koliko srečen si. To sem se naučila, vmes pa postala ponižna, da sem to lahko doumela. Moji oboževalci so precej bolj pomembni kot sem jaz.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ali verjamete v ljubezen in kaj vam pomeni?

Seveda, ljubezen je kot glasba, ne moreš je zgrabiti. Lahko to rečeš milijonkrat, a se je ne moreš dotakniti, torej gre za božjo stvar. Nekaj, kar vsi potrebujemo in brez česar ne moremo živeti.

Je ljubezen pomembnejša od zaupanje ali gresta z roko v roki?

Ljubezen vse postavlja na isto stran, pri tem se vsi lahko strinjamo. Lahko se pogovarjamo gor in dol o politiki. Glede ljubezni pa se lahko strinjava, ne glede na to, koliko denarja imate. Vsi jo potrebujemo.

Ob koncu nastopa je na oder povabila mlado oboževalko. FOTO: B.T. icon-expand

Kaj vas osrečuje?

Veliko stvari, milijon, stvari, ravno sem dobila vnuka, rada imam dobro hrano, obožujem svoje otroke, ki mi pomenijo vse na svetu. Rada sem na odru, se zabavam, kaj popijem, rada imam modo, lepa oblačila. Rada imam moške, sploh, če jih je kaj med nogami (huronski smeh).

Imate kakšna obžalovanja ali velike načrte za prihodnost?

Milijon obžalovanj, a upam, da reinkarnacija obstaja. Da dobim drugo priložnost. Opravila sem v redu, a bi veliko stvari naredila drugače.

Tu ste nastopili že nekajkrat, imate Slovenijo v spominu?