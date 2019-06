Madonna poziva k nadzoru strelnega orožja

60-letna pevka Madonna z novim videospotom pesmi God control prikazuje nasilje, ki se je dogajalo junija 2016 v Orlandu. Med zabavo v nočnem klubu je napadalec Omar Mateen začel streljati na ljudi, ki so se zabavali v klubu. Umrlo je 49 ljudi, 53 je bilo poškodovanih. S tem je želela prek umetnosti opozoriti na ameriški problem, ki je ušel izpod nadzora in sedaj streže po življenju nedolžnih ljudi. Za tuje medije je dejala: "Ta kriza se lahko konča, če bodo naši zakonodajalci začeli spreminjati zakone, ki sedaj ne ščitijo nikogar."

Prizori iz kluba so skrb vzbujajoči in krvavi ter upodabljajo strelca z avtomatsko puško, ki strelja na goste nočnega kluba. S sliko in besedilom Madonna ustvarja krut opomin, da je nadzor strelnega orožja v Ameriki res potreben, na koncu videospota pa zapiše: "Vsako leto je ubitih 36 tisoč Američanov zaradi nasilja s strelnim orožjem, približno 100 tisoč pa jih je ustreljenih in poškodovanih. Nihče ni varen. Nadzor orožja. Zdaj!" Citirala pa je tudi aktivistko za človekove pravice Angelo Davis: "Ne bom več sprejemala stvari, ki jih ne morem spremeniti. Spreminjam stvari, ki jih ne morem sprejeti."

V nedavnem intervjuju je Madonna povedala, da se zaveda, kako velik problem je slab nadzor nad orožjem v Ameriki. Predvsem jo to skrbi, ko posmisli na vse ljudi, ki so zaradi takih napadov umrli, bili poškodovani in na tiste, katerih življenja so se zaradi tega močno spremenila.V tem intervjuju je še zagovarjala previce LGBT skupnosti in pokritizirala nedavne ameriške omejitve glede splava. "Zelo smo se borili za te pravice in se zdaj zdi, da so nam kar sistematično vzete. Kljub temu nisem obupala. Želim se boriti."

Omenjeni napad je bil do oktobra 2017, ko je prišlo do streljanja na glasbenem festivalu v Las Vegasu, kjer je bilo ubitih 58 ljudi, najhujši strelski napad v ameriški zgodovini. Na strelca Omarja Mateena je policija streljala in ga ubila. Sebe je poimenoval 'Islamski vojak' in prisegel zvestobo Islamski državi.