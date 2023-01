Madonna bo 40. obletnico glasbene kariere obeležila s turnejo

Madonna je naznanila turnejo Celebration (v slovenščini praznovanje), s katero bo praznovala poseben mejnik v svoji glasbeni karieri, na sceni je namreč že 40 let. Turneja se bo začela junija v Kanadi, nadaljevala pa v Združenih državah Amerike, med drugim v New Yorku, Los Angelesu in Miamiju. Oktobra bo zvezdnica začela z nastopi po Evropi, med drugim v Berlinu, Amsterdamu, Parizu, Barceloni in Københavnu.

Posebno turnejo je naznanila na svojem profilu na Instagramu, kjer je zapisala: "Pridružite se zabavi," kasneje pa je v izjavi za javnost dejala: "Vesela sem, da bom predstavila, kolikor pesmi bo mogoče, v upanju, da bodo moji oboževalci dobili šov, na katerega so čakali." Madonna je bila nazadnje na turneji leta 2020, ko je predstavljala svoj zadnji studijski album Madame X. Njena turneja Sticky & Sweet Tour, ki je potekala od avgusta 2008 do septembra 2009, do danes ostaja najdonosnejša turneja ženske glasbenice.