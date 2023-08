Madonna bo kmalu sporočila datume prestavljene turneje: Se vidimo!

Pevka je januarja sporočila, da se ob 40. obletnici kariere odpravlja na svetovno turnejo, prvi načrtovani datumi pa so bili v Severni Ameriki z začetkom 15. julija v kanadskem Vancouvru. Po načrtovanih 35 nastopih, ko bi se ustavila tudi v New Yorku, Miamiju in Los Angelesu, bi se turneja oktobra prestavila v Evropo in se končala v decembru.

Vir blizu pevke je takrat za Page Six dejal, da je ta za prihajajočo turnejo neutrudno trenirala več tednov, njeni treningi pa naj bi trajali tudi po 12 ur dnevno. Mesec dni po hospitalizaciji se je v objavi zahvalila svojim šestim otrokom za podporo, ki so ji jo izkazali med okrevanjem. "Ljubezen družinskih članov in prijateljev je najboljše zdravilo," je zapisala in dodala, da so se 26-letna Lourdes, 22-letni Rocco, 17-letni David, 17-letna Mercy in 10-letni dvojčici Stella in Estere res izkazali. "Videla sem njihovo stran, ki se do sedaj še nisem. To je vse spremenilo," je še pripisala. Pevko so nedavno opazili na koncertu Beyonce, kamor je pospremila svoje najmlajše tri hčere, zvezdnici pa sta se družili tudi v zaodrju.