Madonna in Kylie Minogue uresničili dolgo pričakovano glasbeno sodelovanje

Plod njunega sodelovanja je remiks Madonnine pesmi Love Sensation, s tem pa sta odgovorili na leta ugibanj o tem, ali bi se pop ikoni lahko kdaj glasbeno povezali. Da bo pesem izšla, sta zvezdnici sporočili na svojih družbenih omrežjih.
Pesem je sicer del Madonninega zadnjega albuma Confessions II, ki je izšel 3. julija. Na njeni uradni spletni strani so objavljene tri ekskluzivne izdaje skladbe s Kylie Minogue, prilagojene Združenemu kraljestvu, Združenim državam Amerike in Avstraliji.
Pri najnovejšem studijskem albumu se je Madonna vrnila k svojim koreninam elektronske in plesne glasbe ter sodelovala z izvajalci, kot so Stromae, Feid in Sabrina Carpenter.
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