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Glasba

Madonna in Kylie Minogue uresničili dolgo pričakovano glasbeno sodelovanje

New York, 05. 08. 2026 21.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Madonna in Kylie Minogue

Madonna in Kylie Minogue sta izdali prvo skupno sodelovanje Love Sensation. Pesem sta prvič v živo izvedli med Madonninim koncertom na festivalu WorldPride v Amsterdamu. V studijski različici bo skladba dosegljiva v petek, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Plod njunega sodelovanja je remiks Madonnine pesmi Love Sensation, s tem pa sta odgovorili na leta ugibanj o tem, ali bi se pop ikoni lahko kdaj glasbeno povezali. Da bo pesem izšla, sta zvezdnici sporočili na svojih družbenih omrežjih.

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Pesem je sicer del Madonninega zadnjega albuma Confessions II, ki je izšel 3. julija. Na njeni uradni spletni strani so objavljene tri ekskluzivne izdaje skladbe s Kylie Minogue, prilagojene Združenemu kraljestvu, Združenim državam Amerike in Avstraliji.

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Pri najnovejšem studijskem albumu se je Madonna vrnila k svojim koreninam elektronske in plesne glasbe ter sodelovala z izvajalci, kot so Stromae, Feid in Sabrina Carpenter.

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