Madonna in Kylie Minogue uresničili dolgo pričakovano glasbeno sodelovanje

Plod njunega sodelovanja je remiks Madonnine pesmi Love Sensation, s tem pa sta odgovorili na leta ugibanj o tem, ali bi se pop ikoni lahko kdaj glasbeno povezali. Da bo pesem izšla, sta zvezdnici sporočili na svojih družbenih omrežjih.

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Pesem je sicer del Madonninega zadnjega albuma Confessions II, ki je izšel 3. julija. Na njeni uradni spletni strani so objavljene tri ekskluzivne izdaje skladbe s Kylie Minogue, prilagojene Združenemu kraljestvu, Združenim državam Amerike in Avstraliji.