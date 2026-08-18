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Glasba

Madonna in Taylor Swift z največ nominacijami za nagrade MTV VMA

Los Angeles, 18. 08. 2026 21.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Madonna

Madonna je letos prejela največ nominacij za glasbene nagrade MTV VMA. Ponaša se s kar enajstimi, med drugim za najboljši video leta in plesno skladbo. Z devetimi nominacijami ji sledi Lady Gaga, s po sedmimi pa ji sledita Ariana Grande in Sabrina Carpenter.

Razglasili so nominacije za glasbene nagrade MTV Video Music Awards 2026, bolj znane kot VMA, s katerimi se vsako leto poklonijo najboljšim glasbenim videospotom. Največ, enajst nominacij, gre letos Madonni, ki je med drugim nominirana v kategorijah za najboljši video leta, izvajalko leta in pesem leta. Sledijo ji Lady Gaga, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, PinkPantheress in Zara Larsson.

Taylor Swift ima devet nominacij.
Taylor Swift ima devet nominacij.
FOTO: AP

Poleg Madonne, ki je nominirana v glavni kategoriji, to je najboljši video leta, se za nagrado borijo še Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Sabrina Carpenter in Taylor Swift.

Letos so prvič med nominiranci GENER8ION, Yung Lean, CORTIS, Stella Lefty, Don Toliver, Kali Uchis, Noah Kahan, Olivia Dean, Sienna Spiro in Tucker Wetmore. Po sedmih letih se znova vrača kategorija za najboljšo plesno pesem. Nagrade bodo podelili 27. septembra v Los Angelesu.

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