Madonna in Taylor Swift z največ nominacijami za nagrade MTV VMA

Razglasili so nominacije za glasbene nagrade MTV Video Music Awards 2026, bolj znane kot VMA, s katerimi se vsako leto poklonijo najboljšim glasbenim videospotom. Največ, enajst nominacij, gre letos Madonni , ki je med drugim nominirana v kategorijah za najboljši video leta, izvajalko leta in pesem leta. Sledijo ji Lady Gaga , Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, PinkPantheress in Zara Larsson .

Poleg Madonne, ki je nominirana v glavni kategoriji, to je najboljši video leta, se za nagrado borijo še Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Sabrina Carpenter in Taylor Swift.

Letos so prvič med nominiranci GENER8ION, Yung Lean, CORTIS, Stella Lefty, Don Toliver, Kali Uchis, Noah Kahan, Olivia Dean, Sienna Spiro in Tucker Wetmore. Po sedmih letih se znova vrača kategorija za najboljšo plesno pesem. Nagrade bodo podelili 27. septembra v Los Angelesu.