Madonna izdala nov album: Je eno od skladb posvetila bivšemu Seanu Pennu?

Britanska glasbena revija NME je po pisanju španske tiskovne agencije EFE pevkin 15. studijski album označila za Madonnin "najbolj živahen album v zadnjih dveh desetletjih". Kot so še zapisali, "ta velika dama še vedno ve, kako nas spraviti v gibanje".
Časopis The Guardian ga je označil kot "Madonnin nedvomno najboljši album po Confessions on a Dance Floor", medtem ko so pri The Telegraph zapisali, da je pevka, rojena v Michiganu, priredila "prepoteno plesno zabavo, da si ponovno prisvoji krono".
Pri BBC so pohvalili uvodni del ter prvih 30 minut opisali kot "brezhibne", pri čemer so izpostavili uvodno skladbo I Feel So Free, ki spominja na disko zvok Donne Summer. Kot so dodali, album v srednjem delu nekoliko izgubi zagon, nato pa ponovno pridobi moč z avtobiografskimi pesmimi, kot je Danceteria. Standardna izdaja albuma po pisanju agencije EFE vsebuje 12 skladb, razširjena različica pa 16.
Na albumu sta pesmi Bring Your Love, pri kateri je Madonna sodelovala z glasbenico Sabrino Carpenter in ki jo je bilo prvič mogoče slišati na festivalu Coachella, ter The Test, pri kateri je sodelovala tudi Madonnina najstarejša hči Lourdes Leon, ki nastopa pod imenom Lolahol. Na njem je tudi pesem Fragile, posvečena Madonninemu bratu Christopherju Cicconeju, ki je umrl leta 2024.
Pesem Bizarre so številni ameriški mediji povezali z Madonninim prvim možem, igralcem Seanom Pennom, pri čemer so se sklicevali na dele besedila, kot sta "movie star, deep blue eyes / filmska zvezda, globoko modre oči" in "In Hollywood we were the perfect match / V Hollywoodu sva bila popoln par".
Na albumu so med drugim še pesmi Good for the Soul, One Step Away, Read My Lips s kolumbijskim izvajalcem Feidom, Everything, Love Without Words in School and My Sins Are My Savior.
Deluxe izdaja vsebuje dodatne skladbe The Test, Love Sensation, Betrayal in L.E.S. Girl, na voljo pa je v več različicah, med drugim na barvnem vinilu in kaseti.
Madonna je večino novih pesmi sicer že pred izidom albuma predstavila na vrsti odmevnih nastopov. Tako se je 17. aprila na odru festivala Coachella pridružila pevki Carpenter in z njo zapela pesem Bring Your Love, 4. junija pa je na newyorškem Times Squareu priredila koncert presenečenja, kjer je nove pesmi prepletala z nekaterimi svojimi največjimi uspešnicami. Na filmskem festivalu Tribeca je premiero doživel 13-minutni glasbeni film, ki je predstavil šest pesmi z albuma. Po Priceovih besedah album Confessions II navdih črpa iz tradicij house glasbe v Detroitu in Chicagu.
Donna Summer, pogosto imenovana 'kraljica diska', je bila vplivna ameriška pevka in tekstopiska, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja zaznamovala glasbeno sceno. S sodelovanjem s producentom Giorgiom Moroderjem je pomagala definirati zvok disko glasbe in vključiti elektronske elemente, kar je močno vplivalo na razvoj sodobne plesne glasbe in popa, ki ga danes ustvarja Madonna.
Danceteria je bila ikonični nočni klub v New Yorku, ki je deloval v 80. letih prejšnjega stoletja. Bil je ključno stičišče umetniške, modne in glasbene scene tistega časa. Klub je bil znan po tem, da je pomagal pri vzponu številnih glasbenikov, vključno z Madonno, ki je tam pogosto nastopala na začetku svoje kariere, preden je postala svetovna zvezda.
House glasba je žanr elektronske plesne glasbe, ki se je razvil v začetku 80. let v Chicagu, tesno povezan pa je tudi z glasbeno sceno v Detroitu. Zanj so značilni ponavljajoči se ritmi, uporaba bobnarskih strojev in sintetizatorjev ter vplivi diska, funka in soula. Ta glasba je bila sprva ustvarjena za klubske plesišča in je postavila temelje za celotno kulturo elektronske plesne glasbe, ki jo danes poznamo.
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