Madonna izzvala sedečega oboževalca, nato spoznala, da je na vozičku

Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki nedavne Madonnine zmote, ki se je pripetila na enem od koncertov njene turneje ob 40. obletnici njene kariere. Na njih se 65-letnica med koncertom na Kia Forumu v Los Angelesu v Kaliforniji ustavi in spregovori občinstvu, ob tem pa izzove enega od obiskovalcev v ospredju dvorane, zakaj sedi.

"Kaj delaš tamle?" je zavpila. "Zakaj sediš?" Zvezdnica se je nato odpravila do roba odra, kjer je ugotovila, da je oboževalec, ki ga je izpostavila, na invalidskem vozičku. "Oh, v redu je. Politično nekorektno, oprosti za to," je rekla Madonna. "Vesela sem, da si tukaj," je še dodala pevka. Posnetek je že dosegel več milijonov ogledov.

Madonna je na polovici svoje 80-dnevne svetovne turneje The Celebration Tour in je v minulih dneh nastopila na štirih koncertih na Kia Forumu v Los Angelesu. Pomota z oboževalcem na invalidskem vozičku se je zgodila isti večer, ko je 65-letnica prvič nastopila s še eno pop ikono Kylie Minogue .

Skupaj sta izvedli uspešnico 55-letne avstralske pevke Can't Get You Out of My Head ter priredbo pesmi I Will Survive Glorie Gaynor. Madonna je posnetek njunega nastopa objavila tudi na družbenem ombežju, nad njim pa so bili oboževalci navdušeni. V pripisu je dodala: "Nisem si mogla zamisliti boljšega načina za praznovanje mednarodnega dneva žena, kot zapeti s Kylie Minogue."

Minogueova je na X, nekdanjem Twitterju, zapisala: "Madonna, to se je že dolgo časa pripravljalo. Uživala sem s teboj! Turneja Celebration in sedaj še dan žena. Hvala in ljubezen, ljubezen, ljubezen."