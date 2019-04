Madonna kot kavbojska nevesta z bičem zapeljuje svojega snubca

Pesem je dobila tudi zelo barvito vizualno podobo, in sicer videospot, ki je dolg skoraj sedem minut. Videospot se začne z Madonnino molitvijo, potem pa sledijo prizori v sobi z zrcali, kjer se ji pridružijo Maluma in skupina plesalcev. 60-letna kraljica popa ima na sebi oprijeto krilo z visokim razporkom, belo bluzo, črno kravato in 'piratsko' prevezo za oči, v roki pa drži jahalni bič. Madonna kot Madame X obožuje ples in pokaže kar nekaj značilnih plesnih korakov ča-ča-ča-ja, na plesišču pa ne manjka niti drznih in zapeljivih gibov Madonne in Malume, ki je prevzel vlogo snubca.