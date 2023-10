Madonna na prvem koncertu turneje tudi o okužbi in vojni v Izraelu

Znana je kot kraljica popa in Madonna je na uvodnem večeru svoje turneje Celebration World Tour pokazala svoje kronske dragulje. Zvezdnica je občinstvu zapela več kot 40 uspešnic, vključno s hiti, kot so Ray Of Light, Like A Prayer in Holiday. 65-letnica je pred več kot tremi meseci turnejo prestavila zaradi zdravstevnih težav.

Madonna je nazaj. Prestavljeno turnejo je začela v Londonu, kjer je zbrano publiko navdušila z več kot 40 hiti njene diskografije, med koncertom pa je spregovorila tudi o zdravstvenih težavah, zaradi katerih je bila hospitalizirana in je bila primorana prestaviti turnejo, dotaknila pa se je tudi politike- vojne v Izraelu in Ukrajini.

icon-expand Madonna je v Londonu 'zagnala' Celebration Tour. FOTO: Profimedia

"Nisem si mislila, da mi bo uspelo – in tudi mojim zdravnikom ni," je povedala o okužbi, ki jo je poleti skoraj ubila. Izrazila je tudi svojo žalost zaradi razmer v Izraelu in Gazi. "Tako boleče je biti priča temu," je rekla. "Srce se mi para, ko vidim, kako trpijo otroci, najstniki, kako trpijo starejši. Prepričana sem, da se strinjate." Koncert je prvi, na katerem je odpela vse svoje večje uspešnice, domov pa so odšli vsi zadovoljni. S pomočjo starinskih kostumov in arhivskih posnetkov je potovala skozi čas svoje kariere, ki jo je popeljala od pevke brez denarja do glasbene ikone, hkrati pa je poudarila svoj vpliv na popularno kulturo.

Začela je s skladbo Nothing Really Matters iz albuma Ray of Light, katere besedilo je neposredno nagovorilo oboževalce: "Nikoli ne bom ista zaradi tebe". Nastopala je sama, osvetljena z ogromno okroglo razsvetljavo, oblečena je bila v črno repliko kimona, ki ga je oblikoval Gaultier iz videospota za pesem. Za oboževalce je bilo to globoko nostalgično potovanje skozi pop kariero, ki postavlja trende in ruši tabuje. Za Madonno je bila to družinska zadeva. Prvo dejanje predstave je bilo posvečeno Madonninim newyorškim letom pred slavo, ko se je v revščini poskušala prebiti na glasbeno sceno. Spomnila se je svoje prve zaposlitve v skupini The Breakfast Club. "Igrala sem bobne, a mi ni bilo všeč biti bobnarka," je rekla. "Res sem si želela biti spredaj. Tako so mi dovolili, da eno noč zaigram eno pesem," je dodala, si nadela kitaro in začela z enim svojih prvih singlov, Burning Up.

Ker je bil to prvi v nizu koncertov turneje, so se pojavile tehnične težave, ki jih je Madonna zapolnila s pripovedovanjem osebnih zgodb iz tega obdobja. "Točno to je tisto, kar ne želite, da se zgodi na otvoritvenem večeru," je opozorila. "Živela sem v prostoru za vaje, kjer je vadil moj bend, in nisem se imela možnosti okopati," se je spominjala in dodala: "Zato sem se sestajala z moškimi, ki so imeli kopalnico in stranišče. To so bili dnevi. In to je resnica."

Čustvena različica Live To Tell je bila posvečena prijateljem, ki jih je Madonna izgubila zaradi aidsa-vključno z Martinom Burgoynom, ki je urejal njeno prvo turnejo po klubih, koreografu Alvinu Aileyju, ki jo je v sedemdesetih najel kot del svoje plesne skupine in zvezdi skupine Queen Freddieju Mercuryju ter mnogih drugih. Ta se je prelila v jezno različico pesmi Like A Prayer, ki nakazuje, da je epidemija aidsa povzročila krizo njene vere v poznih 80. letih. Njena kasnejša uporaba verske ikonografije je pogosto jezila Cerkev. Papež Janez Pavel II. je celo pozval kristjane, naj bojkotirajo njeno turnejo Blond Ambition iz leta 1990 in jo označil za "eno najbolj satanskih predstav v zgodovini človeštva". Najbolj ganljivi trenutki so bile Madonnine interakcije z otroki. 17-letna Mercy jo je pri pesmi Bad Girl spremljala na klavirju in pela z njo, 11-letna Stella pa je zaplesala na pesem Don't Tell Me. Sin David je ob pesmi Mother And Father zaigral na kitaro, ob tem pa so se prikazovale fotografije pevke in Davidove biološke matere.

