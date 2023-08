Madonna po preložitvi objavila nove datume svetovne turneje

Po štirih razprodanih koncertih v Londonu se bo turneja do začetka decembra nadaljevala po Evropi. Nastopila bo v Belgiji, na Švedskem, Španiji, Franciji in Nemčiji. Za njene oboževalce v Nemčiji sicer ni sprememb, saj bo v Kölnu nastopila 15. in 16. novembra ter v Berlinu 28. in 29. novembra, kot je bilo sprva načrtovano. Šele zatem bo Madonna tudi na odrih v Severni Ameriki. Prvi koncerti na ameriških tleh so predvideni sredi decembra v New Yorku, do konca aprila 2024 pa namerava izvesti še več kot 50 koncertov v ZDA, Kanadi in Mehiki.