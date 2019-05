Madonna provokativno pozvala k izraelsko-palestinskemu miru

Malce bolje ji je šlo pri novih pesmih, kjer je več efektov in manj dejanskega petja. Ob pesmi Madame X se je na razkošnih zaslonih izpisal poziv "zbudite se", ob koncu pesmi Future, pri kateri ji je pomagal raper Quavo, pa je svojemu nastopu dodala še subtilno politično noto, ko sta dva njena plesalca hodila z roko v roki, oblečena v kostume z izraelsko in palestinsko zastavo na hrbtu, kar je bil očitno poziv k enotnosti med državama. Nekatere je to precej zmotilo, saj je to naredila brez dovoljenja. So pa s palestinsko zastavo med glasovanjem mahali tudi predstavniki Islandije, zaradi česar jim grozi, da bodo morali plačati kazen.