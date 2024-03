Madonna razkrila svojo prvo besedo po komi

65-letno pop ikono so junija 2023 odpeljali v bolnišnico, zaradi hospitalizacije pa bila prisiljena prestaviti severnoameriški del turneje The Celebration Tour, ki obeležuje 40. obletnico njene glasbene kariere. Madonna je ob otvoritvi prvega od petih nastopov v Los Angelesu dejala, da je bila bolezen "presenečenje" in se zahvalila "zelo posebnemu človeku" v občinstvu, svojemu zdravniku Davidu Agusu.

"Ko sem bila minulo poletje bolna in dobesedno nisem mogla od postelje do stranišča," je rekla in nadaljevala: "Vsak dan sem ga klicala in ga spraševala, zakaj nimam energije in kdaj se bo ta vrnila, kdaj se bom znova počutila kot jaz ter se vrnila na turnejo. Vse, kar mi je rekel, pa je, da naj grem na sonce in si naberem vitamin D, da bodo moje ledvice ponovno začele delovati."