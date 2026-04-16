Madonna sporočila, da julija prihaja njen novi album

Madonna je svojim oboževalcem v posluh in na ogled ponudila 60-sekundni video uvodne pesmi v novi album Confessions II. Kot je zapisala na družbenem omrežju, bo ta nosila naslov I Feel So Free, tudi na tem albumu, kot na njegovem predhodniku, pa bodo prevladovali plesni ritmi. Zvezdnica je na novico, da je znova v studiu, namignila že leta 2023.

To bo zvezdničin 15. studijski album in prvi po letu 2019, ko je izdala Madame X. Prav plošča Confessions On A Dancefloor iz leta 2005 velja za enega njenih najbolj vplivnih albumov. Za njegovo nadaljevanje je ponovno združila moči z britanskim producentom Stuartom Pricem, s katerim sta sodelovala tudi na njeni turneji Celebration, s katero je obeležila 40 let kariere.