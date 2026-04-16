Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Madonna sporočila, da julija prihaja njen novi album

London, 16. 04. 2026 14.02 pred 48 minutami 1 min branja

Avtor:
K.Z.
Madonna

Madonna je pred časom že potrdila, da pripravlja novi studijski album, ki bo nadaljevanje tistega iz leta 2005, na katerem prevladujejo plesni komadi z uspešnicama Sorry in Hung Up. Plošča bo izšla 3. julija in bo nosila naslov Confessions II.

Madonna je svojim oboževalcem v posluh in na ogled ponudila 60-sekundni video uvodne pesmi v novi album Confessions II. Kot je zapisala na družbenem omrežju, bo ta nosila naslov I Feel So Free, tudi na tem albumu, kot na njegovem predhodniku, pa bodo prevladovali plesni ritmi. Zvezdnica je na novico, da je znova v studiu, namignila že leta 2023.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To bo zvezdničin 15. studijski album in prvi po letu 2019, ko je izdala Madame X. Prav plošča Confessions On A Dancefloor iz leta 2005 velja za enega njenih najbolj vplivnih albumov. Za njegovo nadaljevanje je ponovno združila moči z britanskim producentom Stuartom Pricem, s katerim sta sodelovala tudi na njeni turneji Celebration, s katero je obeležila 40 let kariere.

Preberi še Madonna z drznimi fotografijami sporočila vrnitev k nekdanji založbi

Pevka je na družbenem omrežju pred časom delila fotografije, na katerih so njeni otroci, ob njih pa sporočila, da so tudi oni sodelovali na snemanju njene prihajajoče plošče. Nedavno so se na več lokacijah po vsem svetu pojavili plakati, ki napovedujejo izid albuma, če gre verjeti govoricam, pa naj bi se Madonna v sklopu drugega konca tedna Coachelle na odru pridružila Sabrini Carpenter.

madonna album pevka glasba

Družina Bieber skupaj uživala na Coachelli: Tako poseben vikend

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
16. 04. 2026 14.50
Ta babica bo še pri osemdesetih plesala na odru.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
cekin
Portal
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
S to napako lahko zmanjšate koristi vašega INR računa
S to napako lahko zmanjšate koristi vašega INR računa
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
moskisvet
Portal
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
dominvrt
Portal
Napaka, ki vas lahko drago stane
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641