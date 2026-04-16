Madonna sporočila, da julija prihaja njen novi album

Madonna je svojim oboževalcem v posluh in na ogled ponudila 60-sekundni video uvodne pesmi v novi album Confessions II. Kot je zapisala na družbenem omrežju, bo ta nosila naslov I Feel So Free, tudi na tem albumu, kot na njegovem predhodniku, pa bodo prevladovali plesni ritmi. Zvezdnica je na novico, da je znova v studiu, namignila že leta 2023.
To bo zvezdničin 15. studijski album in prvi po letu 2019, ko je izdala Madame X. Prav plošča Confessions On A Dancefloor iz leta 2005 velja za enega njenih najbolj vplivnih albumov. Za njegovo nadaljevanje je ponovno združila moči z britanskim producentom Stuartom Pricem, s katerim sta sodelovala tudi na njeni turneji Celebration, s katero je obeležila 40 let kariere.
Pevka je na družbenem omrežju pred časom delila fotografije, na katerih so njeni otroci, ob njih pa sporočila, da so tudi oni sodelovali na snemanju njene prihajajoče plošče. Nedavno so se na več lokacijah po vsem svetu pojavili plakati, ki napovedujejo izid albuma, če gre verjeti govoricam, pa naj bi se Madonna v sklopu drugega konca tedna Coachelle na odru pridružila Sabrini Carpenter.
