Madonna v leto 2025 z novo glasbo

"Preteklih nekaj mesecev je bilo zdravilo za mojo dušo," je zapisala 66-letna zvezdnica. "Pisanje pesmi in ustvarjanje glasbe je zame resnično edino področje, kjer mi nikogar ni treba spraševati za dovoljenje. In zelo sem navdušena, da vse to lahko delim z vami." Na koncu objave pa je nagovorila svoje oboževalce. "Kdo želi slišati novo glasbo v letu 2025?"

Za prihodnje leto ima pevka Madonna , kot vse kaže, velike načrte na glasbenem področju. Svoje sledilce na Instagramu je tik pred iztekom leta razveselila z objavo, ob katero je pripisala: "Delam novo glasbo s Stuartom Priceom." Na priloženem posnetku lahko vidimo, kako s Stuartom Priceom skupaj plešeta, pojeta in pišeta novo glasbo. Med tem se jima pridružijo tudi Madonnin fant Akeem Morris , menedžer Guy Oseary in hčerki dvojčici Stella in Estere.

Po komentarjih sodeč je veliko poslušalcev, ki jih je napoved nove glasbe kraljice popa presenetila in hkrati navdušila. "To je božično darilo, ki sem si ga želel!!!", "Nikar ne poskušaj biti v koraku s časom, sledi samo svojim občutkom" in "Vedno ustvariš najboljše stvari, zato komaj čakam, da slišim, kaj pripravljaš," je le nekaj komentarjev, ki so se zvrstili pod pevkino objavo.

Madonna in 47-letni Price sta v preteklosti že sodelovala, in sicer leta 2005, ko ji je pomagal pri ustvarjanju za album Confessions on a Dance Floor. Zadnji album, ki ga je Madonna izdala, je bil Madame X leta 2019. Oktobra 2023 pa se je podala na svojo turnejo Celebration Tour, na kateri se je ustavila v Severni Ameriki, Združenemu kraljestvu in v Evropi.