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Glasba

Madonna z novim albumom naravnost na prvo mesto ameriških lestvic

New York, 14. 07. 2026 16.11 pred 26 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
E.K. STA
Madonnin koncert presenečenja na trgu Times Square v New Yorku.

Pop ikona Madonna je s svojim novim studijskim albumom Confessions on a Dance Floor II, ki je izšel 3. julija, pristala na prvem mestu ameriških lestvic albumov. Po podatkih revije Billboard je plošča najbolje prodajani album v ZDA. Na Instagramu se je pop zvezdnica že zahvalila svojim oboževalcem za ta uspeh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Besede ne morejo izraziti, kako hvaležna in presenečena sem nad neverjetnim odzivom, ki ga je prejel Confessions on a Dance Floor II," je 67-letnica zapisala na Instagramu. Med drugim je še dodala, da je sanjala, da bo "to poletje ljudi pripravila k plesu". "Sanje se zares uresničijo," je zapisala.

Madonna - Confessions II
Madonna - Confessions II
FOTO: AP

Na Instagramu je delila tudi objavo svoje založbe Warner Records, v kateri je zapisala, da je album Confessions II dosegel prvo mesto na 13 lestvicah po vsem svetu, vključno z ZDA, Avstralijo, Združenim kraljestvom, Španijo in Kanado.

Njen novi album je nadaljevanje uspešnega albuma iz leta 2005 Confessions on a Dance Floor, na katerem so singli, kot so I Feel So Free, Danceteria in One Step Away. Mnogi kritiki so ga že označili za njen najboljši album po Confessions I, ki je sicer prejel grammyja za najboljši album elektronske oziroma plesne glasbe.

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V prvem tednu izida je dosegel 134.000 prodanih izvodov, poročajo tuji mediji, ki so se razpisali tudi o tem, kolikokrat je glasbenica s svojimi albumi kraljevala na vrhu lestvic. Začenši z albumom Like a Virgin iz leta 1984 je doslej z desetimi albumi pristala na prvem mestu. Poleg tega pa je postala šele četrta izvajalka, ki je dosegla deset uvrstitev na prvem mestu tako na lestvicah Billboard 200 kot na Hot 100. Enako so dosegli še Beatli, Taylor Swift in Drake. Nazadnje je prvo mesto na lestvicah dosegla s svojim prejšnjim albumom Madame X iz leta 2019.

Madonna Confessions on a Dance Floor II album glasba
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KOMENTARJI2

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Eksiflajs96
14. 07. 2026 19.09
Zal obupna glede na kaj si je naredila z operacijam in vsem.. ampak ce damo to stran je pa kraljica da je tolk desetletij delala hite k jo se dons prepoznajo kdo je
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-1
0 1
PegySue
14. 07. 2026 18.44
Izdala je pravi horor za moja ušesa. Če bi isti album predstavila jaz američanom, bi me izstrelili naravnost nazaj v Slovenijo. In to brez aviona....
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