Madonna z novim albumom naravnost na prvo mesto ameriških lestvic

"Besede ne morejo izraziti, kako hvaležna in presenečena sem nad neverjetnim odzivom, ki ga je prejel Confessions on a Dance Floor II," je 67-letnica zapisala na Instagramu . Med drugim je še dodala, da je sanjala, da bo "to poletje ljudi pripravila k plesu" . "Sanje se zares uresničijo," je zapisala.

Na Instagramu je delila tudi objavo svoje založbe Warner Records, v kateri je zapisala, da je album Confessions II dosegel prvo mesto na 13 lestvicah po vsem svetu, vključno z ZDA, Avstralijo, Združenim kraljestvom, Španijo in Kanado.

Njen novi album je nadaljevanje uspešnega albuma iz leta 2005 Confessions on a Dance Floor, na katerem so singli, kot so I Feel So Free, Danceteria in One Step Away. Mnogi kritiki so ga že označili za njen najboljši album po Confessions I, ki je sicer prejel grammyja za najboljši album elektronske oziroma plesne glasbe.