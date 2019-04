Madonni milijon za nastop na Eurosongu

Pop kraljici Madonni naj bi tako organizatorji Eurosonga v Izraelskem Tel Avivu primaknili masten ček, čeprav bo zapela samo dve pesmi in nastopila kot posebna gostja. Gre za daleč najdražjo gostjo evrovizijskega izbora do zdaj, s seboj pa bo pripeljala ekipo 160 ljudi.

Menda se je zvezdnica že dobila s producenti izbora, saj naj bi ena od novih pesmi imela politično sporočilo. To bo njen četrti nastop v Izraelu, saj je mati šestih otrok pred tem tam nastopila leta 1993, 2009 in 2012.

Na lanskem izboru je s 529 točkami zmagala Netta, ki je Izrael popeljala do zmage s pesmijo Toy. Prehitela je Ciper s 436 točkami in Avstrijo, ki jih je zbrala 342.

Madonna je nedavno izrazila svoj prezir do načrtovanega filmska projekta, ki bo opisal njeno pot in vzpon do slave.