Madonnin največji koncert: legendarna Copacabana postala ogromno plesišče

Kraljica popa Madonna je v stilu zaključila svojo turnejo The Celebration Tour, v kateri je proslavila desetletja uspešne kariere. Za zadnjo postajo na turneji je izbrala legendarno plažo Copacabana v Riu de Janeiru in na kilometrski peščini priredila brezplačen koncert.

Zvezdnica je po poročanju tiskovne agencije Associated Press šov začela z uspešnico iz leta 1998 Nothing Really Matters in sprožila navdušenje med množico pod odrom. Kdor se ni odpravil na plažo, je koncert spremljal iz okoliških stavb, marsikdo pa je v glasbi užival tudi na vodi, kjer plovil ni manjkalo. "Tukaj smo na najlepšem kraju na svetu," je množici sporočila 65-letna Madonna. Ko je izpostavila pogled na ocean, gore in kip Kristusa Odrešenika, ki gleda na mesto, je dodala: "To mesto je čarobno." Med koncertom je zapela uspešnice, kot so Like A Virgin in Hung Up, manjkala ni niti klasika Like A Prayer, ki jo je izvedla zakrita s črnim blagom, v rokah pa je držala rožni venec.

Zvezdnica se je s pesmijo Live to Tell čustveno poklonila "vsem svetlim lučem", ki so življenje izgubili zaradi AIDSA. Za njo so na velikem zaslonu utripale črno-bele fotografije ljudi, ki so umrli zaradi omenjene bolezni. Kasneje sta se ji na odru pridružila brazilska umetnika Anitta in Pabllo Vittar. Priprave na največji Madonnin nastop v zgodovini Po poročanju tujih medijev se je Rio zadnjih nekaj dni pripravljal na veliki dogodek. Ocenjuje se, da se je koncerta udeležilo 1,6 milijona ljudi. To je več kot desetkrat več od Madonninega rekordnega obiska 130.000 obiskovalcev v pariškem Parc des Sceaux leta 1987. Madonnina uradna spletna stran je šov razglasila za največji v njeni štiri desetletji dolgi karieri. Oboževalci so se že pred koncertom gnetli pred obmorskim hotelom Copacabana Palace, kjer je bivala zvezdnica, v upanju, da jo bodo lahko opazili. Med tonsko vajo na odru, postavljenem pred hotelom, so zaplesali na pesku. Moč je bilo videti tudi številne transparente. Na enem izmed njih je pisalo: "Dobrodošla Madonna, ti si najboljša, ljubim te."

