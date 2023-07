Mae Muller o Joker Out: Moji slovenski najboljši prijatelji

Kljub temu da je od letošnje Evrovizije minilo že nekaj časa, prijateljstva med nastopajočimi ostajajo. Pevka Mae Muller , ki je na letošnji Evroviziji s pesmijo I Wrote A Song zastopala gostiteljico festivala Veliko Britanijo, se je tako z veseljem odzvala povabilu fantov iz skupine Joker Out , ki se mudijo na evropski turneji, in skupaj z njimi nastopila pred navdušenimi obiskovalci.

"Moji slovenski najboljši prijatelji so me povabili na oder v mojem rojstnem mestu in seveda sem se vabilu odzvala," je po nastopu na Instagramu zapisala pevka in dodala: "Joker Out, rada vas imam."