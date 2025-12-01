Magnifico 60. rojstni dan praznuje z izidom novega albuma

Magnifico je prav na svoj 60. rojstni dan izdal težko pričakovani deseti studijski album Alpe Adria Club, prvega po skoraj desetletju, odkar je izšel Charlatan de Balkan. Album Alpe Adria Club sta nedavno že napovedala singla Korak po korak in Hišica, prinaša pa sosledje desetih skladb, ki ponujajo stilsko dovršeno in vsebinsko razgibano glasbeno doživetje, prepleteno s prepoznavno Magnificovo lirično noto.

Vsebinsko je novi album logično nadaljevanje Magnificovih preteklih stvaritev. Če je bila plošča Export/Import avtorjev glasbeni komentar vstopa Slovenije v EU; in če je album Grande Finale izžareval slutnjo prihajajočih turbulentnih časov; in če je bil Charlatan de Balkan Magnificovo glasbeno razkritje razraščajočega in vseprisotnega šarlatanstva; potem je album Alpe Adria Club njegov odziv na vzpon povampirjenega nacionalizma, v odgovor na katerega se je Magnifico zatekel v namišljeni, utopični, z ljubeznijo in romantiko nabiti svet rajske regije Alpe Adria, ki je presečna množica romanske, slovanske in germanske kulturne tradicije.

Magnifico 60. rojstni dan praznuje z izidom novega, že 10. albuma. FOTO: Urša Premik icon-expand

Kaj torej ponuja Magnificov prvi studijski album po skoraj desetletju? V prvi vrsti izjemno domiselno in ustvarjalno mešanico glasbenih vplivov, s katerimi se je poigraval skozi svojo več kot 30 let trajajočo glasbeno kariero, tokrat pa jih je povezal na prav poseben način. Kot povzame avtor sam, je Alpe Adria Club "glasbeni izdelek, v katerem se, tako kot v istoimenski regiji, med seboj mešajo italijanske canzone, alpska melodika in balkanski temperament."

Pri tem pa Magnifico, tako kot vselej, ostaja zvest sebi in svoji poetični liriki. Njegov cilj ni ugajati za vsako ceno, ampak poslušalcu ponuditi iskreno in neolepšano glasbeno izkušnjo: "Alpe Adria velja za eko-bio regijo in enako v glasbenem smislu velja tudi za mojo novo ploščo: na njej ne boste našli nobenih ojačevalcev okusa, konzervansov in dodanih sladkorjev. Ne, narejena je diretno iz srca in v nerafinirani, a natančno dodelani obliki servirana občinstvu. Z njo smo ustvarili prijetno frekvenco, ki blagodejno vpliva na duha in telo."