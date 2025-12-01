Magnifico 60. rojstni dan praznuje z izidom novega albuma

Vsebinsko je novi album logično nadaljevanje Magnificovih preteklih stvaritev. Če je bila plošča Export/Import avtorjev glasbeni komentar vstopa Slovenije v EU; in če je album Grande Finale izžareval slutnjo prihajajočih turbulentnih časov; in če je bil Charlatan de Balkan Magnificovo glasbeno razkritje razraščajočega in vseprisotnega šarlatanstva; potem je album Alpe Adria Club njegov odziv na vzpon povampirjenega nacionalizma, v odgovor na katerega se je Magnifico zatekel v namišljeni, utopični, z ljubeznijo in romantiko nabiti svet rajske regije Alpe Adria, ki je presečna množica romanske, slovanske in germanske kulturne tradicije.
Kaj torej ponuja Magnificov prvi studijski album po skoraj desetletju? V prvi vrsti izjemno domiselno in ustvarjalno mešanico glasbenih vplivov, s katerimi se je poigraval skozi svojo več kot 30 let trajajočo glasbeno kariero, tokrat pa jih je povezal na prav poseben način. Kot povzame avtor sam, je Alpe Adria Club "glasbeni izdelek, v katerem se, tako kot v istoimenski regiji, med seboj mešajo italijanske canzone, alpska melodika in balkanski temperament."
Pri tem pa Magnifico, tako kot vselej, ostaja zvest sebi in svoji poetični liriki. Njegov cilj ni ugajati za vsako ceno, ampak poslušalcu ponuditi iskreno in neolepšano glasbeno izkušnjo: "Alpe Adria velja za eko-bio regijo in enako v glasbenem smislu velja tudi za mojo novo ploščo: na njej ne boste našli nobenih ojačevalcev okusa, konzervansov in dodanih sladkorjev. Ne, narejena je diretno iz srca in v nerafinirani, a natančno dodelani obliki servirana občinstvu. Z njo smo ustvarili prijetno frekvenco, ki blagodejno vpliva na duha in telo."
Pri ustvarjanju plošče Alpe Adria Club je Magnificu stala ob strani preverjena ekipa glasbenih sopotnikov: Aleksander Pešut – Schatz! (bobni in produkcija), Jan Gregorka (bas), Luka Ipavec (trobenta), Jan Jarni (kitara), Matija Krečič (violina) in Matej Kužel (saksofon).
Promocija nove plošče bo dosegla vrhunec z Alpe Adria Showom z Velikim Revijskim Disko Šlager Orkestrom, ki ga bo Magnifico priredil ob božiču v Areni Stožice. Spektakla, na katerem se bo na stožiškem odru zvrstilo več kot 30 glasbenikov in solistov, še prej pa si ga bo Na žaru privoščil Lado Bizovičar, kdo si bo pevca najbolj privoščil, pa boste izvedeli v nedeljo, 7. decembra, ob 20.00 na POP TV in VOYO.
