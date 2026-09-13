Magnifico gostoval na Ptuju, pripravlja se na božični spektakel

Kljub pregovornim napetostim med ljudmi na eni in drugi strani trojanskega predora sloviti Magnifico v svojem srcu nosi predvsem ljubezen. "Občasno napišem kakšne kratke poezije, ena ima naslov Pismo Štajerki. Včasih me prime, da bi ti kaj napisal, včasih me prime, da bi ti kaj narisal, ampak to me samo prime, v resnici bi te najraje samo nabrisal."

Uspešnice, v katerih je v petek uživalo ptujsko občinstvo, bodo kmalu dobile novo podobo. Magnifico in ekipa so namreč v polnih pripravah na božični spektakel, ki ga decembra pripravljajo v Stožicah. "Nekaj zelo vznemirljivega nastaja, nekaj, česar še nisem počel. Moja, kako bi rekel, avtobiografija. Če bi bil pisatelj, bi napisal avtobiografijo, če bi bil slikar, bi avtoportret naredil, ker sem muzikant, delam božični muzikal."

"Smo še v fazi, ko si premislimo. En teden mislimo, da je vse okej in da že vemo, potem si premislimo komplet, zamenjamo, spremenimo, ven vržemo, nekaj novega damo noter," je še povedal Magnifico, ki pripravlja največji glasbeni spektakel leta Magnifico Superstar, 25. decembra v Areni Stožice.