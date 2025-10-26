Svetli način
Magnifico in dvojec Erik & Tim pred Seleno Gomez

Ljubljana, 26. 10. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 12 dnevi

MAGNIFICO - Hišica

Šlagerji se redko začnejo z jodlanjem! Toda Hišica je Magnificova popevka, tipični magnificovski tip šlagerja. Jodnjanje se še ponovi, tudi bim-bam-bom, ki se utrne nad cerkvico, ne ostane preslišan. Kot dokončna potrditev ironičega značaja songa pa se vmes prikrade še par triol, ki jih trobentač izvede v dopadljivi maniri, recimo mu, hologramskega Franca Koširja. Ve se, da je tudi solo vrhunec komada lahko samo njegov - trobentarjev. Ni težko opaziti niti tega, da je Magnifico v videu najbolj nasmejan takrat, ko refren pridobi največ oberkreinerskega. Skoraj kot bi nam namignil: "(Za)vriskajte pa kar sami!" Priložnost za to je že tu.

Ocena: 5

ERIK & TIM - Spomn se name

To je dober komad! Umirjen potovalni funky tempo, poletna romantika orisana z zgledno sodobnim občasno lublanskim besednjakom, dva ravno prav visoka in skozi ves song zelo konsistentna glasova ter - ključno,- mehka, nežna raje manj zahtevna melodija vključujoč prizemljen, torej pomirjujoč kul refren. Erik Felicijan v uvodu v kitico, to je ob falsetnih dvigih, spomni na ameriškega kolego Maxwella - kar naj se bere kot pohvala. Enako priznanje gre tudi Timu Tekavcu, sploh za njegovo značilno sproščeno rap kadenco. Prepričljiv in dragocen nov domač hit, s katerim bo čakanje na prihodnje poletje krajše in lažje.

Ocena: 5


SELENA GOMEZ - In The Dark

Ko se song otrese cinematičnega uvoda, nam Gomezova namemi priljudno pospešen italo-disco. Zvok je občutno bolj spoliran kot je bil pred štirimi desetletji, ko sta podobne stvari pionirsko kuhala Cerrone ali Giorgio Moroder. Predvidljiva struktura ne preseneča, saj je nov hit Selene Gomez, ki je še vedno nenadkriljivo uspešna na socialnih omrežjih, zasnovan kot pomemben marketinški sopotnik nove netflixove serije Nobody Wants This. Ker je bila pričujoča viža zasnovana že pred časom, Selenin beau Benny Blanco pri tej ni sodeloval. Dober glas & stas, a slišano je kljub temu osiromašeno dolgotrajnejšega sijaja.

Ocena: 3,5

CHET FAKER - This Time For Real

Vse najbolj znane popevke avstralskega avtorja in pevca so bodisi baladne bodisi gospelovsko intenzivne, a tudi te počasnejše. This Time For Real je zato presenečenje. Saj gre za odločen klavirsko voden funky pop-rock. Skladno s prenovljeno stilsko naravnanostjo je Chet Faker (v letih 2019, 202 in nato še v letu 2021 znan tudi kot Nick Murphy) očitno namiguje, da za vedno zapušča sekcijo tistih indie-pop interpretov, ki se med prepevanjem bodisi smilijo sami sebi bodisi pretvarjao, da trpijo. In res, v This Time For Real vrli Chet Faker opeva velikansko osebno spremembo ter odločenost, da nadaljuje po novi poti. Pošteno.

Ocena: 4

