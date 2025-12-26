Magnifico je za božič po treh letih premora znova napolnil Stožice

December je prelomen za Roberta Pešuta, bolj znanega po svojem umetniškem imenu Magnifico, saj je v začetku meseca dopolnil 60. rojstni dan, izdal novo ploščo, zdaj pa je še napolnil našo največjo dvorano.

"V resnici zdaj, ko si tako povedala, je smiselno, da sem spet v Stožicah. Ajde, ta rojstni dan ni tako pomemben za družbo, mogoče bolj moja plošča. Po svoje, če sem čisto iskren, se nam zdi, da kadar ne špilamo, je, kakor da nam nekaj manjka," nam je zaupal glasbenik.

Za dobro vzdušje je poskrbel z uspešnicami, kot so Silvia, In Ko Enkrat Bom Umrl, Hir Aj Kam Hir Aj Go, Halo gospodična in Samo ljubezen, obiskovalcem pa je predstavil tudi skladbe z novega albuma Alpe Adria, česar se je pred koncertom izjemno veselil.

"Vsako prvo izvajanje je prvo izvajanje in se ga veseliš, si nemiren. Velika dvorana je pravo mesto za predstavitev čim večji množici nekih novih stvari, ki smo jih posneli, s katerimi smo zelo zadovoljni in smo se jih zelo veselili, ko smo jih postavljali na oder, in komaj čakam, da vidimo neko reakcijo ljudi," je priznal.