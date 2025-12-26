Naslovnica
Magnifico je za božič po treh letih premora znova napolnil Stožice

Ljubljana, 26. 12. 2025 09.34 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
Anastasija Jović E.K.
Magnifico

Božič bo! To je Magnifico letos obljubil in obljubo je s sinočnjim koncertom tudi izpolnil. Glasbenik se je namreč po treh letih za božič ponovno vrnil v ljubljanske Stožice s svojim tradicionalnim koncertom – tokrat pod imenom Alpe Adria Show. Poleg obveznih uspešnic je predstavil tudi skladbe z novega albuma Alpe Adria.

December je prelomen za Roberta Pešuta, bolj znanega po svojem umetniškem imenu Magnifico, saj je v začetku meseca dopolnil 60. rojstni dan, izdal novo ploščo, zdaj pa je še napolnil našo največjo dvorano.

"V resnici zdaj, ko si tako povedala, je smiselno, da sem spet v Stožicah. Ajde, ta rojstni dan ni tako pomemben za družbo, mogoče bolj moja plošča. Po svoje, če sem čisto iskren, se nam zdi, da kadar ne špilamo, je, kakor da nam nekaj manjka," nam je zaupal glasbenik.

Za dobro vzdušje je poskrbel z uspešnicami, kot so Silvia, In Ko Enkrat Bom Umrl, Hir Aj Kam Hir Aj Go, Halo gospodična in Samo ljubezen, obiskovalcem pa je predstavil tudi skladbe z novega albuma Alpe Adria, česar se je pred koncertom izjemno veselil.

"Vsako prvo izvajanje je prvo izvajanje in se ga veseliš, si nemiren. Velika dvorana je pravo mesto za predstavitev čim večji množici nekih novih stvari, ki smo jih posneli, s katerimi smo zelo zadovoljni in smo se jih zelo veselili, ko smo jih postavljali na oder, in komaj čakam, da vidimo neko reakcijo ljudi," je priznal.

Bogo30
26. 12. 2025 10.44
A ni ze nehal? Najbolje, da svoje koncerte poimenuje: Zadnji koncert, ki to ni.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
26. 12. 2025 10.40
Danes popoldne pa harmonikarji po Ljubljani. Komaj čakam.
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
26. 12. 2025 10.31
Magnifiko,kot cerkev agitira za skrajno desno,lahko ti propagiraš slovenske leve stranke.dovro veš,da te skrajna desnica ne mara
Odgovori
+0
2 2
bb5a
26. 12. 2025 10.18
A ni Jankovič trubače prepovedal v LJ? Svojmu frendu Borutu Pešutu očitno dovoli nastopat.
Odgovori
+7
8 1
Prelepa Soča
26. 12. 2025 09.50
🤮
Odgovori
+1
4 3
Uporabnik1921539
26. 12. 2025 09.44
koncert je bil ok,za kaj vec,pa je bil zvok zelo slab,besedil se prakticno ni dalo razumet in nekako ni bilo pravega vzdusja.Vedno,ko sem v Stozicah je tam nekaj barobe z akustikoMagnifico,respect sicer
Odgovori
+3
5 2
St. Gallen
26. 12. 2025 10.02
kreslinova dikcija
Odgovori
+4
4 0
proofreader
26. 12. 2025 10.39
Na Kreslinovih koncertih je pela publika. Tako posebno vzdušje. Tudi Asta je prišla poslušat.
Odgovori
+2
2 0
