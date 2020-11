Magnifico: Ko bo tega konec, bodo eni leteli drug drugemu v naročje

"Naj nas po poti do svobodnega duha vodijo drznost, humor, nagajivost in lastno razmišljanje. Bodite živi in zdravi. Aleluja!" sporoča Magnifico.

Videospot za skladbo Say No When You Gotta Say Yes je Magnifico pletel kar nekaj časa in se na koncu v sodelovanju z režiserjem Markom Pircem (Studio 7)odločil za obliko snemanja na iPad, ena na ena in brez kompleksnih snemalnih načrtov. Osrednji del videospota je tako postal slehernik z efekti, ki jih vsakodnevno ponujajo vsem dobro poznana družbena omrežja.



Skladba bo izšla tudi v zelo omejeni nakladi 7-inčne vinilne singlice, na katero je na stran B uvrstil še pesem Pegica, ki jo je sicer prvič predstavil v lanskem letu. Za vse ljubitelje pletenja pa je Magnifico ustvaril še unikatno serijo pletilk in preje v barvi po njegovem osebnem izboru. Več o pesmi, videospotu in trenutnih razmerah nam je Roberto zaupal v našem klepetu.



Zdi se, da je pesem po zaslugi reklame uspešnica že pred izidom, skratka, ljudje jo imajo v ušesih, po navadi pa je ravno obratno?



V moji karieri se stvari velikokrat dogajajo, ne zato, ker bi tako načrtoval ali želel, temveč ker se tako pač zgodi. Zato poskušam samo slediti dogodkom. Ko se je pojavila možnost za sodelovanje s Sparom, sem to sprejel, saj take zadeve prispevajo k budžetu produkcije, ki je v mojem primeru kar velika. Pesem je bila narejena kot sodelovanje, tako je naneslo, a takrat sem imel šele instrumental. Vmes se je zgodila korona, jaz pa sem moral napisati še besedilo. Vse skupaj se je torej zgodilo precej naključno.

Od kod ideja za videospot, ki se zdi enostaven, a vseeno doseže super efekt, sploh v času družbenih omrežij, torej nečesa, kar ljudje uporabljajo vsak dan?



Veliko idej in scenarijev sem imel v glavi, preden se je zgodil ta, ki ga vidite v videospotu. Sledil sem občutkom in možnostim, ki jih imamo. Sodelavec mi je pokazal štose na Snapchatu, kar me je fasciniralo in se mi je zdelo zabavno. Potem sem začel razmišljati, da bi se napravil v določen lik, da bi zajel običajne ljudi. Ko je prišla prava ideja, me je presunila milost navdušenja, takrat vem, da ima to smisel početi. Če je meni všeč, je v redu, sicer tega smisla ni. Na silo pač ne gre.