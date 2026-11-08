Magnifico na avdiciji iskal plesalce za svoj spektakel

25. decembra bo Arena Stožice postala prizorišče največjega Magnificovega spektakla doslej. Tradicionalni božični koncert se letos spreminja v razkošen Božični mjuzikl Magnifico Superstar, ki bo največje uspešnice prvič povezal v edinstveno glasbeno, gledališko in vizualno zgodbo.
Ta konec tedna je priljubljeni glasbenik v Ljubljani iskal plesalce, ki se mu bodo pridružili na odru spektakla. Na avdicijo, ki jo je vodil plesalec in koreograf Miha Krušič, je prišlo več kot 70 plesalcev. Iz prve vrste si je dogajanje ogledal tudi sam Magnifico, ki je s plesalci in plesalkami tudi zaplesal.
To pa ni edina okrepitev, ki jo bo glasbenik imel na odru. Pridružili se mu bodo namreč tudi plesni roboti. V spektaklu ne bodo le tehnološka atrakcija, temveč enakovredni nastopajoči in pomemben del zgodbe, ki raziskuje odnos med človekom in robotom. Gre za inovativen odrski koncept, kakršnega v Sloveniji še nismo videli.
Več kot dvourni mjuzikl bo združil orkester, pevski zbor, plesalce, goste, razkošno scenografijo in osupljive animacije. S prepletom gledališča, glasbe, plesa in najsodobnejše tehnologije bo občinstvo doživelo Magnifica na povsem nov način.
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