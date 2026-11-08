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Glasba

Magnifico na avdiciji iskal plesalce za svoj spektakel

Ljubljana, 08. 11. 2026 14.55 pred 58 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Magnifico Superstar - avdicija za plesalce.

V prestolnici je potekal izbor plesalcev za Božični mjuzikl Magnifico Superstar, ki se bo 25. decembra odvil v ljubljanskih Stožicah. Na avdicijo, ki jo je vodil plesalec in koreograf Miha Krušič, je prišlo več kot 70 plesalcev. Iz prve vrste si je dogajanje ogledal tudi sam Magnifico, ki je s plesalci in plesalkami tudi zaplesal.

25. decembra bo Arena Stožice postala prizorišče največjega Magnificovega spektakla doslej. Tradicionalni božični koncert se letos spreminja v razkošen Božični mjuzikl Magnifico Superstar, ki bo največje uspešnice prvič povezal v edinstveno glasbeno, gledališko in vizualno zgodbo.

Ta konec tedna je priljubljeni glasbenik v Ljubljani iskal plesalce, ki se mu bodo pridružili na odru spektakla. Na avdicijo, ki jo je vodil plesalec in koreograf Miha Krušič, je prišlo več kot 70 plesalcev. Iz prve vrste si je dogajanje ogledal tudi sam Magnifico, ki je s plesalci in plesalkami tudi zaplesal.

To pa ni edina okrepitev, ki jo bo glasbenik imel na odru. Pridružili se mu bodo namreč tudi plesni roboti. V spektaklu ne bodo le tehnološka atrakcija, temveč enakovredni nastopajoči in pomemben del zgodbe, ki raziskuje odnos med človekom in robotom. Gre za inovativen odrski koncept, kakršnega v Sloveniji še nismo videli.

Več kot dvourni mjuzikl bo združil orkester, pevski zbor, plesalce, goste, razkošno scenografijo in osupljive animacije. S prepletom gledališča, glasbe, plesa in najsodobnejše tehnologije bo občinstvo doživelo Magnifica na povsem nov način.

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Magnifico Magnifico Superstar koncert stožice

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KOMENTARJI3

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loso
08. 11. 2026 15.41
Se spet poslavlja…, tale bo pa res zadenj…
Odgovori
+1
1 0
Voly
08. 11. 2026 15.29
Magnifico je res velik Car! In v karieri in osebno!
Odgovori
-1
1 2
odlekiran
08. 11. 2026 15.53
... v Leskovcu in Pirotu.
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0 0
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