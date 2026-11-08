Magnifico na avdiciji iskal plesalce za svoj spektakel

25. decembra bo Arena Stožice postala prizorišče največjega Magnificovega spektakla doslej. Tradicionalni božični koncert se letos spreminja v razkošen Božični mjuzikl Magnifico Superstar, ki bo največje uspešnice prvič povezal v edinstveno glasbeno, gledališko in vizualno zgodbo.

Ta konec tedna je priljubljeni glasbenik v Ljubljani iskal plesalce, ki se mu bodo pridružili na odru spektakla. Na avdicijo, ki jo je vodil plesalec in koreograf Miha Krušič, je prišlo več kot 70 plesalcev. Iz prve vrste si je dogajanje ogledal tudi sam Magnifico, ki je s plesalci in plesalkami tudi zaplesal.