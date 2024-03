Magnifico ob dnevu žena razveselil ženske: Moški so ostali doma

Za Magnifica je relevantnost praznika žensk samoumevna. "Ob njihovem dnevu bi jim zaželel še veliko sreče in vztrajanja v tej borbi, ki jo morajo peljati z moškim svetom," je povedal pevec ob dnevu žena in dodal: "Moški smo dokazali, da smo kompletni idioti in zato vse upe polagam v ženske." Ob njegovih uspešnicah je bilo v zraku čutiti ljubezen, sožitje in enakovrednost, čeprav Ljubljančan priznava, da je doma zlata copata. "To je moj nadimek. Sosedje in znanci me kličejo tako, ampak se s tem ne hvalim. Sem tiho in sprejemam to vlogo, za katero si nisem mislil, da me bo doletela" je priznal.