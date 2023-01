Magnifico: Počutim se na vrhuncu svoje kreativnosti in moči

Magnifico je decembra znova razprodal Stožice in zbrane zabaval na božični dan, a kot je sporočil že pred koncertom, je bil to zadnji v seriji božičnih. In kaj lahko njegovi oboževalci pričakujejo v zameno? "Razmišljamo še o tem. Najavil sem, da je to moj zadnji božični koncert, in tudi je. Pretežko je to početi in ne moremo se z enim koncertom ukvarjati pol leta," odgovarja glasbenik, ki dodaja, da je to bil vedno pravi užitek, bodo pa pravočasno sporočili, kako bodo nadaljevali to zgodbo.

Kljub temu, da sta oba zdaj že navajena na največjo dvorano v Sloveniji, pa Schatzi pravi, da ima sam raje manjša koncertna prizorišča, na katerih se lažje poveže s publiko, oba pa se strinjata, da v športni dvorani ni pravega občutka za glasbo, saj je ta nenazadnje v prvi vrsti še vedno namenjena športu, zato Ljubljana rabi še koncertno dvorano s približno pet tisoč sedeži.