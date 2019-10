Magnifico podarja le ugodje

Le mimogrede. V zadnjih sezonah je bila med Francozinjami, uspešnimi tudi na angleškem govornem področju, v ospredju Héloïse Adelaïde Letissier, bolj znana kot Christine and The Queens. Stilsko se ji Petite Meller približa le poredko. Bolj izrazit je flirt med Mellerjevo in belgijskim art-pop in hip-hop izvajalcem z imenom Stromae.

Čeprav ustvarja pop pesmice, je Petit Meller precej nekonvecionalna pop zvezdnica. Pravo nasprotje vse, ki jih imenujemo starlete. Kako da ne. Če pa 25-letno Parižanko z drugim domom v Tel Avivu in tretjim v Los Angelesu zanimata filozofija in arhitektura. Naj jo. Pomembna je primerjava med pevkinimi songi, med tistimi izpred nekaj let, in temi novejšimi. Tudi Aeroplan vsebuje nekaj tako privlačne francoske nesramnosti. Ko bi morala kitica steči, ji ritem malček spodmakne afrobeat, ko bi pričakovali lep in nežen refren, nam Mellerjeva postreže tudi z drobcem privoščljive histerije.

Odmik od Balkana. Dobra izbira, Magnifico. Kreiranje nežnega italodisca je avtorjeva največja vrlina. Belokranjskega in melose nekdanje domovine ima v krvi. Zategadelj je spretnemu Magnificu najlažje skomponirati uspešnico, kot je. Na izi, čist’ na izi. Tisti premor pred refrenom je kot njegov zaščitni znak. Kako so organizirani spremljevalni in pomožni vokali, je že od prej kar dobro znano. Sicer se pozanimajte pri Silviji. Vse prej in pozneje pa je čista bonáca. Kaj s tem, s Pegico konkretno, dobimo poslušalci? Dar! Lepo zavit in okrašen s pentljo. Vsebina tega so: dobra volja, ki je najbolja, razlog za nekaj notranjih sunkov v predelu, ki ga zamejujejo boki, in mnogo bolj posrečen, dejansko pa srečnejši obraz – čeprav ta ni pegast.

Magnifico ostaja naš najbolj dragocen Doctor Feelgood ali dežurni dohtar za ugodje. I love you, man. Se kmalu oglasim pri tebi na pregledu. Pa lep dan še naprej, in to vsem!

P. S.: In še. Če kdo ve, kako je Magnificu uspelo povsem izprazniti metropolo, naj nam to, prosim, pojasni v komentarjih spodaj.

Ocena: 5

3. SUMMER WALKER ft. Bryson Tiller – Playing Games