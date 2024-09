Magnifico praznoval 30 let kariere: 'On je eden in edini!'

Magnifico je ob 30-letnici svoje kariere obljubil nepozaben žur, nekaj, česar Slovenija še ni videla. Lokalci v ljubljanskih Stanežičah so koseško legendo sprejeli odprtih rok, celo okna so odprli in slišali nabor njegovih zimzelenih uspešnic, za priložnost pa se je spet obudil legendarni trio Sestre.

OGLAS

Magnifico je prepričan, da je v vseh letih, kar je na sceni skupaj s svojo ekipo naredil nekaj veličastnega. Enako je opisal tudi svoj koncert v Stanežičah, za katerega je že pred dogodkom obljubil, da bo nepozaben. "Z ekipo smo se super razumeli in vsi smo vedeli, zakaj smo tu," je zaupal.

Z njim pa se strinjajo tudi številni znani obrazi, ki so preteklo soboto skupaj praznovali njegov 30. glasbeni rojstni dan. "Magnifico je za Slovenijo eden in edini. Pa ne samo za Slovenijo, ampak za cel svet. Tako je vedno bilo in tako vedno bo," je prepričan Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out. "Nihče ne naredi takšne žurke kot on. To smo vedeli že prej, a zdaj je uradno," pa je dejala igralka iz serije Skrito v raju Melani Mekicar.

Za to priložnost je pevec ponovno obudil legendarni trio Sestre, ki povabila tako legendarnega glasbenika, kot je Magnifico, niso mogle zavrniti. "On je slovenska edina in največja zvezda. Človek, ki postavlja temelje, on je postavljalec trendov in ne tisti, ki jim sledi," so si bile enotne. Slovenskemu glasbeniku je ena od članic ob praznovanju čestitala celo s poljubom na lice.

Številni obiskovalci so si bili enotni, da je Magnifico eden in edini. FOTO: Miro Majcen icon-expand