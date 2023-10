Magnifico pred obeležitvijo treh desetletij kariere še na turnejo

Magnifica do konca leta čaka še kar nekaj dela. Nastope po Sloveniji je napovedal s pesmijo Put, ki je zaključni song novega celovečernega filma Varuhi formule srbskega režiserja Dragana Bjelogrlića, zapel pa ga je v duetu s pevko Konstrakto. Kot pravi pevka, pesem v sebi nosi resnost in optimizem, hkrati pa je dober uvod v Magnificovo turnejo Jesenska romanca in prihajajočo 30. obletnico kariere, ki jo bo obeležil prihodnje leto.

Magnifico se sploh ne ustavi. Po tem ko sta z bratom Aleksandrom Pešutom Schatz!jem poleti v gledališču v Somborju ustvarjala glasbo za predstavo Radovan III., se je v istem času odvijala še poletna koncertna turneja po Sloveniji in Balkanu. Med tem so člani ustvarjalnih ekip že kovali glasbo za novi film srbskega režiserja Dragana Bjelogrlića, ki ničesar ne prepusti naključju. V filmu Varuhi formule tokrat v zaključnih kadrih zazveni skladba Put, kjer je sloviti režiser povezal Konstrakto in Magnifica. Specifika skladbe je v njenem nastanku, saj sta jo glasbenika ustvarila naknadno, ko je bila montaža filma že skoraj pri koncu in sta jo tako rekoč ustvarjala po režiserjevem slikovnem navdihu. Da lahko pesem zadiha tudi kot samostojni singel, sta se morala glasbenika še enkrat srečati tudi v živo, in sicer v studiu Dom svobode, v Tivoliju. "V resnici ne vem, če sem kdaj z nekom sodeloval na tak način, da sta bili združeni dve avtorski produkciji na en mah, v studiu, kjer se skupaj odločamo, na kakšen način bomo naredili skladbo do konca. V našem primeru je bilo to zelo prijetno," je povedal Magnifico.

icon-expand Magnifico in Konstrakta sta skupaj ustvarila pesem Put. FOTO: Urša Premik

Skladba Put, kjer je za produkcijo pesmi poskrbel Aleksander Pešut - Schatz!, ustvarjalno noto pa sta dodala še Jovan Antič in Milovan Bošković (MC) iz Konstraktine zasedbe Zemlja gruva, je zaživela tudi v videospotu in kot samostojni singel v kar treh različicah. Ob radijski različici je poslušalcem na voljo še daljša verzija skladbe in tudi instrumentalna podlaga. Film Varuhi formule bo slovensko premiero doživel 8. novembra na ljubljanskem festivalu LIFFE.

"Navdih za pesem je bil film, kar je pomembno. In pesem je nastala iz filma, zato v sebi nosi resnost in optimizem. Besedilo nekoliko poudari čustveno tematiko, in čeprav ta pristop včasih lahko deluje odvečno in odbijajoče, menim, da smo v tem primeru na preprost način poudarili danes zelo pomembno temo solidarnosti in sočutja med ljudmi," je skladbo opisala Konstrakta.