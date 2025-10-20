Magnifico predstavlja novo pesem in videospot

Težko pričakovana Magnificova nova plošča Alpe Adria Club, prva po skoraj desetletju, je tik pred izidom, da bi potešil nestrpnost oboževalcev, pa je eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih slovenskih glasbenikov izdal singel Hišica in ga pospremil še z videospotom.

Pesem Hišica je zmes alpske poskočnice in diskoidnega ritma, ki govori o uresničitvi idealiziranega slovenskega sna: grunt, dom in družina. S tem je v vsebinskem smislu pravzaprav tudi najbolj reprezentativna skladba prihajajočega albuma Alpe Adria Club, ki ga bo Magnifico izdal prihodnji mesec.

Magnifico bo prihodnji mesec izdal novo ploščo z naslovom Alpe Adria Club. FOTO: Marko Delbello Ocepek icon-expand

Videospot za Hišico, ki ga je Magnifico posnel v domačem okolju, na pragu svoje hiše, v njem pa se pojavi tudi njegova soproga Barbara Pešut, je nastal pod režisersko taktirko Gregorja Vesela, ki se je podpisal tudi pod videospot prvega singla s plošče Korak po korak.

Prihajajoča plošča Alpe Adria Club bo poslušalcem ponudila prefinjeno in prepoznavno ustvarjalno mešanico glasbenih stilov, v kateri je Magnifico imenu plošče primerno prepletel alpsko poskočnost, balkanski temperament in romansko poudarjeno čutnost. Promocija novega albuma bo vrhunec dosegla z božičnim koncertom Alpe Adria Show z Velikim Revijskim Disko Šlager Orkestrom, s katerim se Magnifico po treh letih vrača v ljubljanske Stožice. Te bodo 25. decembra zaplesale v ritmih preverjenih hitov in novih skladb, na stožiškem odru pa se bo zvrstilo več kot 30 glasbenikov in solistov.

Magnifico pa bo tudi prvi gost Lada Bizovičarja v oddaji Na žaru. "Za sodelovanje sem se odločil, ker ne morem več zdržati nenehnih Ladovih pritiskov, saj me že zadnjih 15, 20 let vztrajno vabi v to in druge formate zabavnih oddaj, ki jih ustvarja," je ob tem povedal glasbenik, ki se bo na svoj božični koncert v Stožicah ogrel že 14. novembra.

Če želite biti del nepozabnega doživetja, polnega smeha, provokacij in trenutkov, ki jih boste še dolgo citirali, si pravočasno zagotovite vstopnice. Vidimo se 14. novembra ob 20.00 na Gospodarskem razstavišču. Magnifico bo sprejel udarce ostrih jezikov, Lado Bizovičar pa bo, kot vedno, mojstrsko krmaril skozi večer.