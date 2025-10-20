Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Magnifico predstavlja novo pesem in videospot

Ljubljana, 20. 10. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
5

Težko pričakovana Magnificova nova plošča Alpe Adria Club, prva po skoraj desetletju, je tik pred izidom, da bi potešil nestrpnost oboževalcev, pa je eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih slovenskih glasbenikov izdal singel Hišica in ga pospremil še z videospotom.

Pesem Hišica je zmes alpske poskočnice in diskoidnega ritma, ki govori o uresničitvi idealiziranega slovenskega sna: grunt, dom in družina. S tem je v vsebinskem smislu pravzaprav tudi najbolj reprezentativna skladba prihajajočega albuma Alpe Adria Club, ki ga bo Magnifico izdal prihodnji mesec.

Magnifico bo prihodnji mesec izdal novo ploščo z naslovom Alpe Adria Club.
Magnifico bo prihodnji mesec izdal novo ploščo z naslovom Alpe Adria Club. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Videospot za Hišico, ki ga je Magnifico posnel v domačem okolju, na pragu svoje hiše, v njem pa se pojavi tudi njegova soproga Barbara Pešut, je nastal pod režisersko taktirko Gregorja Vesela, ki se je podpisal tudi pod videospot prvega singla s plošče Korak po korak.

Prihajajoča plošča Alpe Adria Club bo poslušalcem ponudila prefinjeno in prepoznavno ustvarjalno mešanico glasbenih stilov, v kateri je Magnifico imenu plošče primerno prepletel alpsko poskočnost, balkanski temperament in romansko poudarjeno čutnost.

Promocija novega albuma bo vrhunec dosegla z božičnim koncertom Alpe Adria Show z Velikim Revijskim Disko Šlager Orkestrom, s katerim se Magnifico po treh letih vrača v ljubljanske Stožice. Te bodo 25. decembra zaplesale v ritmih preverjenih hitov in novih skladb, na stožiškem odru pa se bo zvrstilo več kot 30 glasbenikov in solistov. 

Zagotovite si svojo vstopnico za nepozaben večer Na žaru z Ladom Bizovičarjem. Prvi bo Magnifico.

Magnifico pa bo tudi prvi gost Lada Bizovičarja v oddaji Na žaru. "Za sodelovanje sem se odločil, ker ne morem več zdržati nenehnih Ladovih pritiskov, saj me že zadnjih 15, 20 let vztrajno vabi v to in druge formate zabavnih oddaj, ki jih ustvarja," je ob tem povedal glasbenik, ki se bo na svoj božični koncert v Stožicah ogrel že 14. novembra.

Če želite biti del nepozabnega doživetja, polnega smeha, provokacij in trenutkov, ki jih boste še dolgo citirali, si pravočasno zagotovite vstopnice. Vidimo se 14. novembra ob 20.00 na Gospodarskem razstavišču. Magnifico bo sprejel udarce ostrih jezikov, Lado Bizovičar pa bo, kot vedno, mojstrsko krmaril skozi večer.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
magnifico hišica pesem videospot
Naslednji članek

Umrl je Sam Rivers, basist skupine Limp Bizkit

SORODNI ČLANKI

Vrača se Na žaru: prvi bo na žar sedel Magnifico

Magnifico videospot za novo pesem posnel v enem kadru

Magnifico se po devetih letih vrača z novim studijskim albumom

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
20. 10. 2025 16.00
Vili Resnik si zasluzi enako publiciteto, sajxje na Eurosongu dosegrl se visjo uvrstitev kot Pesut
ODGOVORI
0 0
Grickoficko
20. 10. 2025 15.58
Vesela pesem, to rabimo v teh čudnih časih z negotovo prihodnostjo. Hvala za good vibe Manja.
ODGOVORI
0 0
Voly
20. 10. 2025 15.45
-1
Magnifico je car, njegovi koncerti pa legendarni. Je še kdo v Sloveniji, ki je zmožen vsako leto zapolniti dvorano Stožice? Velika večina se jih tam sploh ne upa peti, ker bi bila dvorana na pol prazna.
ODGOVORI
1 2
Dooomer
20. 10. 2025 15.42
+1
A še kr nasprotuje osamosvojitvi in žali katolike?
ODGOVORI
2 1
Dooomer
20. 10. 2025 15.42
+1
A je že pojasnu čudežno spremembo namembnosti parcele, ki mu jo je Janković uredil?
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306