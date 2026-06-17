Magnifico s spremembo videza kritizira lepotne ideale sodobne družbe

Magnifico je nedavno izdajo svojega desetega studijskega albuma Alpe Adria Club pospremil z novim videospotom. Po romantičnem Korak po korak in alpski Hišici je na vrsto prišla živahnejša plesna in diskoidna skladba z naslovom Miki .

Pesem Miki je komentar obsedenosti sodobne družbe z večno mladostjo in lepoto ter z zapovedano nenehno srečo. Pri snovanju videospota so se Magnifico in ekipa odločili poigrati z umetno inteligenco, in sicer tako, da so kreativni proces obrnili na glavo. Najprej so ji naročili, da jih preobrazi v večno mladostne like, nato pa so njeno stvaritev s pomočjo mojstrske ekipe maskerjev poustvarili sami v realnem svetu. Videospot si zato zasluži opozorilo: To ni produkt umetne inteligence, vse je res!