Magnifico s spremembo videza kritizira lepotne ideale sodobne družbe

Magnifico je nedavno izdajo svojega desetega studijskega albuma Alpe Adria Club pospremil z novim videospotom. Po romantičnem Korak po korak in alpski Hišici je na vrsto prišla živahnejša plesna in diskoidna skladba z naslovom Miki.
Pesem Miki je komentar obsedenosti sodobne družbe z večno mladostjo in lepoto ter z zapovedano nenehno srečo. Pri snovanju videospota so se Magnifico in ekipa odločili poigrati z umetno inteligenco, in sicer tako, da so kreativni proces obrnili na glavo. Najprej so ji naročili, da jih preobrazi v večno mladostne like, nato pa so njeno stvaritev s pomočjo mojstrske ekipe maskerjev poustvarili sami v realnem svetu. Videospot si zato zasluži opozorilo: To ni produkt umetne inteligence, vse je res!
Videospot za Mikija je nastal v domačem" okolju Magnificovega Studia Tivoli, družbo pred kamerami pa so mu delali tokrat komaj prepoznavni člani njegove stalne spremljevalne zasedbe. Kaj so ustvarili pod režisersko taktirko Magnificovega sina Petra Pešuta, si lahko ogledate na zgornji povezavi. Zagotavljamo vam, da vas bodo Miki in njegova družba šokirali.
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