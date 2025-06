Magnifico se po devetih letih vrača z novim studijskim albumom

Avtor številnih uspešnic je tik pred izdajo svežega albuma, kje in kako ga zadene navdih? "Zadene edino tako, če veliko delaš. Jaz sem še kar predan glasbi. Če ne bi bil sedaj tukaj, bi bil v studiu. Če delam zelo veliko in se temu zelo posvetim, ni hudič, da me nekaj ne obsije," je povedal pevec.

In nato žarki kreative sijejo vse pogosteje, dokler jih ni dovolj za cel album. Glasbenik bo po devetih letih tako jeseni svoje oboževalce presenetil z dozo nove glasbe. "Vsakič znova je isto, kot da nisi še nikoli prej nič naredil. Ne morem se zanašati na neke izkušnje, ki mi čisto nič ne pomenijo, kadar delam neko novo stvar. Izkušnje mi govorijo, da bomo snemali dolgo časa, izkušnje mi govorijo, koliko to stane. Vse ostalo, vsebina je pa vedno drugačna," je dodal.



Največ zaupanja polaga v svojo ekipo, s katero sodeluje že leta. Lansko leto je z velikim koncertom praznoval trideset let kariere, privabil pa je oboževalce vseh generacij. "Je tako, da lahko delam tudi velike koncerte. To so ene stvari, za katere nisem bil čisto prepričan, oziroma si nisem mislil, da je to rezervirano zame, da bom jaz delal velike koncerte. Mislil sem, da je to za ene druge, bolj komercialne," je povedal Magnifico.