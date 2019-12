Svoj tradicionalen decembrski koncert zavzeto pripravlja tudi Magnifico. 15. leto zapored bo na božič zabaval svoje oboževalce in že tretje leto zapored mu na ta dan uspe napolniti največjo našo koncertno dvorano - dvorano Stožice. Pravi, da je vsako leto to nov izziv in vsako leto želi narediti nekaj drugačnega. Letos obljublja pravi božični spektakel.