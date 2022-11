Magnifico se že veseli božičnega koncerta: To bo zadnji božični koncert

Magnifico, ki se že pripravlja in veseli božičnega koncerta, ki ga že 18 let 25. decembra prireja v ljubljanskih Stožicah, je svojim oboževalcem sporočil, da bo tokratni zadnji, s tem pa bo zaključil skoraj dve desetletji trajajočo tradicijo. Koncert bo hkrati zaključek turneje, ki se je pričela v Beogradu, oboževalce pa je potolažil z besedami, da bo to najdaljši koncert turneje in božičnih koncertov doslej.

Magnifico je pred kratkim oboževalce presenetil z novico, da prekinja s tradicijo božičnih koncertov, s katerimi je 18 let na božični dan zabaval publiko v Stožicah. "A sem to res rekel na glas? Ja, pa sem. Zadnji božični koncert bo to. Prekinjam s to tradicijo, ker se mi zdi, da se morajo na nek način vse stvari enkrat zaključiti," je povedal v videoposnetku, ki ga je delil na Facebooku. Kot je dodal, je bil to v preteklih letih velik zalogaj tako zanj kot za celotno ekipo, v glasbenem pogledu pa se v prihodnosti vidi v nekoliko drugačnih vodah, ponujajo pa se mu že novi projekti. Kot je še povedal, koncert posveča pokojnemu prijatelju Smiljanu Krežetu, ki je tudi idejni vodja serije božičnih koncertov. Ker gre za posebno priložnost, se je Magnifico odločil, da bo besedo pri izbiri pesmi za koncert dal tudi obiskovalcem, ki bodo lahko predlagali svoje glasbene želje. Glasbenik bo tako odstopil od svojih načel in ustregel svojim oboževalcem.