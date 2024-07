Magnifico v najstarejšem mestu pri nas poskrbel za pestro dogajanje

"Imamo razne festivale, eni so občinski, drugi so kot Arsana in imajo uredniški program, ki je bolj razvit, in taki so mi bolj blizu. Prav gotovo Arsana spada med meni ljube festivale. Zdi se mi lepo, da ljudje sedijo, ker se na drugačen način povzema glasba, saj sediš in imaš več časa, da poslušaš. Ravno tako imam jaz več časa, da govorim in umirim zadevo, zato lahko nastane super dialog," je naši ekipi na festivalu Arsana povedal Magnifico, ki je dodal, da lahko tudi v tem primeru gre vse v božjo mater: "Vse gre lahko, stoli niso nepremični. Ko svojo funkcijo oddelajo, se sami od sebe umaknejo."